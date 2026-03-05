Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PF cumpre prisões para apurar manipulação e comercialização de dados de ministros do STF

Uma das suspeitas é que os dados do ministro Alexandre de Moraes teriam sido adulterados e comercializados

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta quinta-feira (5) para apurar a existência de uma base de dados não oficial com informações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Essas informações seriam manipuladas e comercializadas ilegalmente.

A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Todos os mandados foram expedidos pelo STF.

Uma das principais suspeitas da investigação é que os dados do ministro Alexandre de Moraes teriam sido adulterados e comercializados por meio deste esquema fraudulento.

Detalhes da Investigação

As investigações tiveram início após a identificação de uma base de dados não oficial. Segundo a Polícia Federal, esta base era abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas e bases governamentais, contendo informações pessoais dos ministros do STF.

Crimes Apurados

A operação da Polícia Federal apura diversos crimes. Entre eles estão organização criminosa, invasão de dispositivos, corrupção de dados, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF

DADOS

MANIPULAÇÃO

PF

OPERAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

BRASIL

PF cumpre prisões para apurar manipulação e comercialização de dados de ministros do STF

Uma das suspeitas é que os dados do ministro Alexandre de Moraes teriam sido adulterados e comercializados

05.03.26 11h23

POLÍTICA

Moraes e Dino votam para manter Bolsonaro preso na Papudinha

A defesa de Bolsonaro pediu a prisão domiciliar alegando que a Papudinha não tem estrutura suficiente para os atendimentos médicos

05.03.26 10h53

POLÍTICA

PGR pede arquivamento de investigação sobre joias dadas a Bolsonaro

Gonet avaliou que a legislação não é clara sobre a propriedade de um item presenteado em razão do cargo

05.03.26 10h33

POLÍTICA

Presidente cancela sessão da CPMI do INSS após relator ficar afônico

A CPMI votaria mais 18 requerimentos nesta quinta-feira, entre eles a convocação e a quebra de sigilos de Fabiano Zettel

05.03.26 10h22

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda