PF cumpre prisões para apurar manipulação e comercialização de dados de ministros do STF

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta quinta-feira (5) para apurar a existência de uma base de dados não oficial com informações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Essas informações seriam manipuladas e comercializadas ilegalmente.

A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Todos os mandados foram expedidos pelo STF.

Uma das principais suspeitas da investigação é que os dados do ministro Alexandre de Moraes teriam sido adulterados e comercializados por meio deste esquema fraudulento.

Detalhes da Investigação

As investigações tiveram início após a identificação de uma base de dados não oficial. Segundo a Polícia Federal, esta base era abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas e bases governamentais, contendo informações pessoais dos ministros do STF.

Crimes Apurados

A operação da Polícia Federal apura diversos crimes. Entre eles estão organização criminosa, invasão de dispositivos, corrupção de dados, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro.