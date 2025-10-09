Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação da PF investiga fraudes em licitações e desvio de R$ 200 milhões

Uma pessoa, que não teve a identidade confirmada, foi presa durante a ação

O Liberal

A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação “Expertise” na manhã desta quinta-feira (9/10), em Belém.  A ação apura fraudes em licitações, desvios de recursos públicos da saúde e da educação, corrupção e lavagem de dinheiro de órgãos estaduais e municipais do Pará. Uma pessoa, que não teve o nome divulgado, foi presa. Segundo a PF, o valor do dinheiro desviado nos crimes é de R$ 200 milhões.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares deferidas pela Justiça Federal, como afastamentos cautelares, bloqueio/sequestro de bens e quebras de sigilo. Todo o material colhido será encaminhado para análise pericial e processual.

Ainda de acordo com a PF, os agentes identificaram um dos investigados entregando valores em espécie a um agente público dentro de órgão da administração, o que reforçou o esquema de corrupção já mapeado e envolve alvo alcançado na primeira fase da operação.

Além disso, a PF informou que investigações apontam indícios de direcionamento de licitações, adesões irregulares a atas de registro de preços e execução simulada de contratos públicos, com saques em espécie realizados logo após os repasses financeiros — inclusive em compromissos das áreas de saúde e educação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação da PF investiga fraudes em licitações e desvio de R$ 200 milhões

Uma pessoa, que não teve a identidade confirmada, foi presa durante a ação

09.10.25 10h52

POLÍCIA

Corpo de jovem morto em operação da PF é velado nesta quinta (9/10) em Belém

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar as circunstâncias do caso e também a conduta dos policiais federais.

09.10.25 10h37

POLÍCIA

Trio suspeito de sequestrar filha de ex-prefeito de Igarapé-Miri morre em confronto com a polícia

O marido da vítima também foi sequestrado. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos exigiram R$ 600 mil para que o casal fosse liberado

09.10.25 10h17

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em Santarém; polícia investiga o caso

Moradores relataram que a motivação seria uma suposta rixa entre a vítima e um vizinho

09.10.25 9h23

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INSS

Fraude do INSS: Polícia Federal cumpre 66 mandados nessa quinta-feira (9)

A Operação Sem Desconto investiga irregularidades em aposentadorias e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social

09.10.25 8h31

POLÍCIA

MPF abre investigação para apurar morte de jovem durante operação da Polícia Federal em Belém

Marcello Vitor Carvalho de Araújo foi morto na manhã desta quarta-feira (8) durante a Operação Eclesiastes

08.10.25 23h18

POLÍCIA

Corpo de jovem morto em operação da PF é velado nesta quinta (9/10) em Belém

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar as circunstâncias do caso e também a conduta dos policiais federais.

09.10.25 10h37

Operação Eclesiastes

'Inadmissível': Entidades se manifestam após morte de jovem durante operação da PF em Belém

A morte levou o Ministério Público Federal (MPF) a instaurar um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar as circunstâncias do caso

08.10.25 23h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda