Operação da PF investiga fraudes em licitações e desvio de R$ 200 milhões

A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação “Expertise” na manhã desta quinta-feira (9/10), em Belém. A ação apura fraudes em licitações, desvios de recursos públicos da saúde e da educação, corrupção e lavagem de dinheiro de órgãos estaduais e municipais do Pará. Uma pessoa, que não teve o nome divulgado, foi presa. Segundo a PF, o valor do dinheiro desviado nos crimes é de R$ 200 milhões.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares deferidas pela Justiça Federal, como afastamentos cautelares, bloqueio/sequestro de bens e quebras de sigilo. Todo o material colhido será encaminhado para análise pericial e processual.

Ainda de acordo com a PF, os agentes identificaram um dos investigados entregando valores em espécie a um agente público dentro de órgão da administração, o que reforçou o esquema de corrupção já mapeado e envolve alvo alcançado na primeira fase da operação.

Além disso, a PF informou que investigações apontam indícios de direcionamento de licitações, adesões irregulares a atas de registro de preços e execução simulada de contratos públicos, com saques em espécie realizados logo após os repasses financeiros — inclusive em compromissos das áreas de saúde e educação.