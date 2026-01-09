Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Escola de Aplicação divulga edital para novos alunos de ensino básico no ano letivo 2026

Novo edital disponível no site do CEPS disponibiliza 115 vagas para diferentes séries

O Liberal
fonte

Escola de Aplicação da UFPA abriu processo seletivo para preenchimento de vagas para séries do Ensino Básico. ()

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou edital para ingresso de novos alunos na Escola de Aplicação (EAUFPA), antigo NPI. O documento, com todas as normas, prazos e orientações do processo seletivo, está disponível para consulta no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS). A Escola de Aplicação da UFPA é uma escola pública responsável pela oferta de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.

As inscrições começam no dia 16 e seguem até o dia 22 de janeiro. As vagas disponíveis serão ocupadas mediante sorteio online, após inscrição dos estudantes interessados. Informações mais detalhadas sobre o processo seletivo podem ser vistos no site do CEPS/UFPA. Todo o calendário também está disponível no site.

Além de ser sorteado, o estudante precisa cumprir os requisitos presentes. Para participar do processo seletivo o candidato deverá estar, em 2026, cursando a mesma série que pleiteia no certame; ou ter concluído em 2025 a série anterior à pleiteada, sem dependência de estudos. O processo também tem vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), que também concorrerão às vagas de ampla concorrência.

No total, estão sendo ofertadas 115 vagas, a maioria (65) para o 6º ano. Também haverão 104 vagas de reserva para o caso de desistências dos estudantes sorteados. A Educação Infantil conta com 14 vagas para o Pré 1 e 10 vagas para o Pré 2, sendo uma vaga exclusiva para PcD, em cada turma.

O 4º ano do Ensino Fundamental tem 16 vagas abertas, o 7º ano apenas uma vaga, o 8º e 9º ano duas vagas cada, e o 1º ano do Ensino Médio tem cinco vagas. Cada série possui requesitos como a idade da criança.

A inscrição deverá ser realizada em nome e no CPF do estudante pelo responsável, exclusivamente, via internet na página eletrônica do CEPS/UFPA. O valor da taxa de inscrição para o Processo Seletivo é de R$ 25. O pagamento do boleto bancário poderá ser realizado até o dia 26 de janeiro de 2026 (no horário de funcionamento das agências bancárias, das agências lotéricas e dos caixas eletrônicos).

Ainda é possível solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição. O responsável legal do candidato deverá acessar o site do CEPS e preencher uma série de requisitos entre os dias 16 e 17 de janeiro. O resultado final da isenção da taxa de inscrição será divulgado no site no dia 19 de janeiro.

Somente é permitido uma inscrição por CPF. A lista de candidatos aptos ao sorteio, com o respectivo número que concorrerão ao mesmo, será disponibilizada pela internet. A seleção dos candidatos inscritos será por Sorteio Púbico on-line, com base no número atribuído individualmente a cada candidato.

O sorteio ocorrerá no dia 05 de fevereiro, em sessão pública, na presença da Comissão de Matrícula, e será transmitido ao vivo, a partir das 9:30h, iniciando pelo Pré I e terminando com o 1° Ano do Ensino Médio.

Caso o número de candidatos inscritos seja igual ou menor ao número de vagas ofertadas para o ano pleiteado, não haverá sorteio, o ingresso dos candidatos será automático. A lista dos sorteados será divulgada na página eletrônica do CEPS/UFPA. O resultado definitivo será divulgado no dia 09 de fevereiro. A convocação para a matrícula de candidatos do cadastro de reserva obedecerá a ordem de classificação e tem como data limite o final do 1º Bimestre do ano letivo de 2026.

Após a definição dos sorteados, os responsáveis deverão estar atentos ao período da matrícula que será no dia 10 de fevereiro em horários divididos para Ensino Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio. Os responsáveis pelos estudantes deverão levar os documentos solicitados no edital. Caso não levem os documentos perderão direito a vaga.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

escola de aplicação da ufpa

ufpa

ensino básico

educação de crianças e jovens
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

TURISMO

Navios de cruzeiro em Belém: veja 3 embarcações de turismo que chegam à cidade

Visitantes desembarcam na capital paraense nos dias 12, 15 e 22 de janeiro

07.01.26 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda