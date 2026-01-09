Escola de Aplicação divulga edital para novos alunos de ensino básico no ano letivo 2026

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou edital para ingresso de novos alunos na Escola de Aplicação (EAUFPA), antigo NPI. O documento, com todas as normas, prazos e orientações do processo seletivo, está disponível para consulta no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS). A Escola de Aplicação da UFPA é uma escola pública responsável pela oferta de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.

As inscrições começam no dia 16 e seguem até o dia 22 de janeiro. As vagas disponíveis serão ocupadas mediante sorteio online, após inscrição dos estudantes interessados. Informações mais detalhadas sobre o processo seletivo podem ser vistos no site do CEPS/UFPA. Todo o calendário também está disponível no site.

Além de ser sorteado, o estudante precisa cumprir os requisitos presentes. Para participar do processo seletivo o candidato deverá estar, em 2026, cursando a mesma série que pleiteia no certame; ou ter concluído em 2025 a série anterior à pleiteada, sem dependência de estudos. O processo também tem vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), que também concorrerão às vagas de ampla concorrência.

No total, estão sendo ofertadas 115 vagas, a maioria (65) para o 6º ano. Também haverão 104 vagas de reserva para o caso de desistências dos estudantes sorteados. A Educação Infantil conta com 14 vagas para o Pré 1 e 10 vagas para o Pré 2, sendo uma vaga exclusiva para PcD, em cada turma.

O 4º ano do Ensino Fundamental tem 16 vagas abertas, o 7º ano apenas uma vaga, o 8º e 9º ano duas vagas cada, e o 1º ano do Ensino Médio tem cinco vagas. Cada série possui requesitos como a idade da criança.

A inscrição deverá ser realizada em nome e no CPF do estudante pelo responsável, exclusivamente, via internet na página eletrônica do CEPS/UFPA. O valor da taxa de inscrição para o Processo Seletivo é de R$ 25. O pagamento do boleto bancário poderá ser realizado até o dia 26 de janeiro de 2026 (no horário de funcionamento das agências bancárias, das agências lotéricas e dos caixas eletrônicos).

Ainda é possível solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição. O responsável legal do candidato deverá acessar o site do CEPS e preencher uma série de requisitos entre os dias 16 e 17 de janeiro. O resultado final da isenção da taxa de inscrição será divulgado no site no dia 19 de janeiro.

Somente é permitido uma inscrição por CPF. A lista de candidatos aptos ao sorteio, com o respectivo número que concorrerão ao mesmo, será disponibilizada pela internet. A seleção dos candidatos inscritos será por Sorteio Púbico on-line, com base no número atribuído individualmente a cada candidato.

O sorteio ocorrerá no dia 05 de fevereiro, em sessão pública, na presença da Comissão de Matrícula, e será transmitido ao vivo, a partir das 9:30h, iniciando pelo Pré I e terminando com o 1° Ano do Ensino Médio.

Caso o número de candidatos inscritos seja igual ou menor ao número de vagas ofertadas para o ano pleiteado, não haverá sorteio, o ingresso dos candidatos será automático. A lista dos sorteados será divulgada na página eletrônica do CEPS/UFPA. O resultado definitivo será divulgado no dia 09 de fevereiro. A convocação para a matrícula de candidatos do cadastro de reserva obedecerá a ordem de classificação e tem como data limite o final do 1º Bimestre do ano letivo de 2026.

Após a definição dos sorteados, os responsáveis deverão estar atentos ao período da matrícula que será no dia 10 de fevereiro em horários divididos para Ensino Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio. Os responsáveis pelos estudantes deverão levar os documentos solicitados no edital. Caso não levem os documentos perderão direito a vaga.