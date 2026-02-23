Previsão do tempo em Belém hoje (23/02); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (23/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta segunda-feira (23/02/2026), indica o início de uma semana típica de pico do Inverno Amazônico, com muita nebulosidade e umidade elevada desde as primeiras horas. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 23/02?
A tendência é de chuva. Em Belém, deve chover mais à tarde. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 29°C e 30°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: céu predominantemente nublado, com chance de chuva leve e isolada já no final da manhã
- 🌦️ Tarde: período de maior instabilidade, com pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas, provavelmente entre 14h e 16h
- 🌙 Noite: tempo permanece instável e encoberto, com possibilidade de chuva persistente em forma de chuvisco
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 98%
- 💧 Umidade mínima: 72%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA