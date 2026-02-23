Previsão do tempo em Belém hoje (23/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta segunda-feira (23/02/2026), indica o início de uma semana típica de pico do Inverno Amazônico, com muita nebulosidade e umidade elevada desde as primeiras horas. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 23/02?

A tendência é de chuva. Em Belém, deve chover mais à tarde. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 29°C e 30°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: céu predominantemente nublado, com chance de chuva leve e isolada já no final da manhã

céu predominantemente nublado, com chance de chuva leve e isolada já no final da manhã 🌦️ Tarde: período de maior instabilidade, com pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas, provavelmente entre 14h e 16h

período de maior instabilidade, com pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas, provavelmente entre 14h e 16h 🌙 Noite: tempo permanece instável e encoberto, com possibilidade de chuva persistente em forma de chuvisco

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 98%

98% 💧 Umidade mínima: 72%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.