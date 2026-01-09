Família é feita refém e roubada após ter a casa invadida em Santarém

Uma família foi feita refém por quatro homens na madrugada desta sexta-feira (9), em Santarém, no oeste do Pará. O crime ocorreu na comunidade Santa Maria, área do Eixo Forte. Segundo as informações iniciais, os suspeitos entraram na residência de um empresário do setor de joias e mantiveram ele e os familiares sob a mira de armas de fogo, fazendo ameaças e desferindo agressões. Um suspeito foi preso e um adolescente apreendido.

Conforme relato do proprietário da residência, que preferiu não se identificar, os suspeitos forçaram a entrada no imóvel após quebrarem janelas de vidro. Ele informou que os indivíduos estavam encapuzados e que a família acordou quando eles arrombaram a porta do quarto. O empresário relatou ainda que, durante todo o período em que permaneceram na casa, os assaltantes exigiram dinheiro, fizeram diversas ameaças e chegaram a agredir sua filha de 10 anos. Para atender às exigências, ele afirmou ter realizado uma transferência via Pix no valor de nove mil reais.

Segundo o empresário, os suspeitos fugiram levando dinheiro, joias, pertences das vítimas e uma caminhonete modelo S-10 que estava estacionada no local. Após a saída dos assaltantes, ele percorreu cerca de 200 metros até a casa de um vizinho, onde pediu ajuda. O morador avisou as autoridades e, de acordo com o empresário, a Polícia Militar respondeu rapidamente, conseguindo localizar parte dos envolvidos pouco tempo depois.

Perseguição

Ainda durante a madrugada, por volta das 2h50, a PM recebeu informações de que a caminhonete roubada estaria na Praça do Skate, no bairro Nova República. Uma equipe foi ao local, mas não encontrou o veículo. Em seguida, novas notificações indicaram que o automóvel circulava pela avenida Moaçara, no bairro Diamantino. Equipes do 35º BPM passaram a acompanhar a caminhonete e, próximo a um supermercado na Moaçara, um dos pneus estourou. O motorista perdeu parcialmente o controle da direção, mas manteve a fuga em alta velocidade até que, no cruzamento com a avenida Dom Frederico Costa, o veículo capotou.

Dentro da caminhonete, os policiais apreenderam um adolescente de 17 anos. Com ele, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma faca. O rapaz apresentava escoriações no rosto e no braço devido ao acidente. Aos militares, o adolescente disse que participou da ação junto de outros três comparsas. Um adulto teria sido localizado posteriormente portando um simulacro. Ele foi levado à delegacia e declarou à imprensa que não teria ligação com o assalto. O homem afirmou que estaria retornando da casa da namorada, no bairro Jaderlândia, quando foi obrigado a entrar em um veículo sob ameaça de arma. Ele também disse que trabalha e canta em bares.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.