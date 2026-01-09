Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Família é feita refém e roubada após ter a casa invadida em Santarém

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (9), na comunidade Santa Maria

O Liberal
fonte

Família é feita refém e roubada após ter a casa invadida em Santarém. (Foto: Polícia Militar)

Uma família foi feita refém por quatro homens na madrugada desta sexta-feira (9), em Santarém, no oeste do Pará. O crime ocorreu na comunidade Santa Maria, área do Eixo Forte. Segundo as informações iniciais, os suspeitos entraram na residência de um empresário do setor de joias e mantiveram ele e os familiares sob a mira de armas de fogo, fazendo ameaças e desferindo agressões. Um suspeito foi preso e um adolescente apreendido.

Conforme relato do proprietário da residência, que preferiu não se identificar, os suspeitos forçaram a entrada no imóvel após quebrarem janelas de vidro. Ele informou que os indivíduos estavam encapuzados e que a família acordou quando eles arrombaram a porta do quarto. O empresário relatou ainda que, durante todo o período em que permaneceram na casa, os assaltantes exigiram dinheiro, fizeram diversas ameaças e chegaram a agredir sua filha de 10 anos. Para atender às exigências, ele afirmou ter realizado uma transferência via Pix no valor de nove mil reais.

Segundo o empresário, os suspeitos fugiram levando dinheiro, joias, pertences das vítimas e uma caminhonete modelo S-10 que estava estacionada no local. Após a saída dos assaltantes, ele percorreu cerca de 200 metros até a casa de um vizinho, onde pediu ajuda. O morador avisou as autoridades e, de acordo com o empresário, a Polícia Militar respondeu rapidamente, conseguindo localizar parte dos envolvidos pouco tempo depois.

Perseguição

Ainda durante a madrugada, por volta das 2h50, a PM recebeu informações de que a caminhonete roubada estaria na Praça do Skate, no bairro Nova República. Uma equipe foi ao local, mas não encontrou o veículo. Em seguida, novas notificações indicaram que o automóvel circulava pela avenida Moaçara, no bairro Diamantino. Equipes do 35º BPM passaram a acompanhar a caminhonete e, próximo a um supermercado na Moaçara, um dos pneus estourou. O motorista perdeu parcialmente o controle da direção, mas manteve a fuga em alta velocidade até que, no cruzamento com a avenida Dom Frederico Costa, o veículo capotou.

Dentro da caminhonete, os policiais apreenderam um adolescente de 17 anos. Com ele, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma faca. O rapaz apresentava escoriações no rosto e no braço devido ao acidente. Aos militares, o adolescente disse que participou da ação junto de outros três comparsas. Um adulto teria sido localizado posteriormente portando um simulacro. Ele foi levado à delegacia e declarou à imprensa que não teria ligação com o assalto. O homem afirmou que estaria retornando da casa da namorada, no bairro Jaderlândia, quando foi obrigado a entrar em um veículo sob ameaça de arma. Ele também disse que trabalha e canta em bares.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto com refém em santarém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA 

Empresária é presa com munições em Santarém 

Segundo informações, durante a verificação no imóvel, foram encontradas 20 munições de calibre 44 classificadas como de uso restrito.

10.01.26 16h37

CRIMINALIDADE

'Belém vive um deslocamento territorial da criminalidade', aponta pesquisador de segurança pública

Nesta primeira semana de 2025, em menos de 24 horas, três homicídios e uma tentativa de assalto com vítima ferida em diferentes pontos da capital

10.01.26 16h00

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de ameaçar policial com faca é detido em Santarém

O caso foi registrado na noite de sexta-feira (9) no bairro Santíssimo

10.01.26 12h47

homicídio

Suspeito de furto de moto é morto a tiros em Uruará

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (9), no Bairro Vila Hermes

10.01.26 11h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESOS

Cinco suspeitos são presos por furto de fiação elétrica em Belém

Os casos foram registrados na sexta-feira (9) e neste sábado (10)

10.01.26 9h59

POLÍCIA

Suspeito de crimes é morto pela PM na Pratinha II, em Belém

Moisés Freitas Pantoja, conhecido como Killer, teria reagido à abordagem policial e tinha longo histórico de envolvimento com facções e assaltos

09.01.26 22h24

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de tráfico morre ao trocar tiros com a PM em Capitão Poço

A intervenção policial foi registrada na sexta-feira (9)

10.01.26 9h29

investigação

Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto em casa em SP

Miguel Abdalla Neto, tio materno de Suzane e Andreas von Richthofen, foi encontrado morto em sua casa

09.01.26 21h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda