Tragédia em Moju: Adolescente morre após colisão entre carro e ônibus na PA-252

Um grave acidente aconteceu na madrugada deste sábado (1º) na rodovia PA-252, no bairro Almir Gabriel, em Moju. As informações foram divulgadas pelo portal Moju News. A colisão entre um carro de passeio e um ônibus resultou na morte de um adolescente de 14 anos, que estava dirigindo o carro no momento do impacto.

Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o exato momento da batida. O impacto foi tão forte que a frente do carro foi completamente destruída. O acidente ocorreu por volta das 5h da manhã, e o corpo do adolescente ficou preso nas ferragens. Equipes de resgate foram rapidamente acionadas para a remoção da vítima.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre as causas do acidente nem sobre como o jovem obteve acesso ao veículo. A investigação segue em andamento, e a perícia foi chamada para apurar os detalhes. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na região foi parcialmente interditado.

O Grupo Liberal aguarda da Polícia Civil novas informações sobre o caso.