Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto em casa em SP

Miguel Abdalla Neto, tio materno de Suzane e Andreas von Richthofen, foi encontrado morto em sua casa

Estadão Conteúdo

Miguel Abdalla Neto, tio materno de Suzane e Andreas von Richthofen, foi encontrado morto em sua casa, na Rua Baronesa de Bela Vista, em Vila Congonhas, zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9.

Abdalla Neto era médico ginecologista e irmão de Marisa von Richthofen, mãe de Suzane e Andreas. Após a morte dela e do marido, Manfred Albert von Richthofen, em 2002, foi o tio quem passou a ter a guarda de Andreas, ainda menor de idade na época.

De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi encontrado ao lado da cama, já em rigidez cadavérica. As causas da morte ainda são investigadas, mas informações preliminares da PM apontam para "mal súbito ou morte natural". A residência não tinha sinais de arrombamento.

Manfred e Marisa foram espancados enquanto dormiam e mortos, em outubro de 2002. O crime ganhou repercussão nacional. As investigações apontaram que a mandante do assassinato foi a filha, Suzane, que ordenou os irmãos Daniel (namorado dela) e Cristian Cravinhos, a cometerem o homicídio.

Os três foram condenados, presos, e hoje respondem em liberdade. Após o crime, Miguel e Suzane entraram em um embate por conta da herança da família, que chegava a somar R$ 11 milhões em patrimônio (em valores atualizados).

Miguel chegou a impetrar uma ação na justiça para tirar Suzane da lista de herdeiros. Com a condenação e prisão dela, em 2006, o irmão dela, Andreas von Richthoffen, foi nomeado inventariante.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suzane von Richthofen

tio

morte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de crimes é morto pela PM na Pratinha II, em Belém

Moisés Freitas Pantoja, conhecido como Killer, teria reagido à abordagem policial e tinha longo histórico de envolvimento com facções e assaltos

09.01.26 22h24

investigação

Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto em casa em SP

Miguel Abdalla Neto, tio materno de Suzane e Andreas von Richthofen, foi encontrado morto em sua casa

09.01.26 21h37

tragédia

Embarcação com grupo de jovens de igreja naufraga e duas pessoas morrem em Santarém

A arquidiocese do município se posicionou sobre o ocorrido e disse que as vítimas faziam parte de um grupo de oito jovens, que integram a Pastoral da Juventude do Arapiuns (PJ)

09.01.26 14h28

ASSALTO

Família é feita refém e roubada após ter a casa invadida em Santarém

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (9), na comunidade Santa Maria

09.01.26 13h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de crimes é morto pela PM na Pratinha II, em Belém

Moisés Freitas Pantoja, conhecido como Killer, teria reagido à abordagem policial e tinha longo histórico de envolvimento com facções e assaltos

09.01.26 22h24

investigação

Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto em casa em SP

Miguel Abdalla Neto, tio materno de Suzane e Andreas von Richthofen, foi encontrado morto em sua casa

09.01.26 21h37

FACÇÃO

Preso no RJ, 'Turista' é investigado por suspeita de matar policiais em Belém

A Polícia o aponta como liderança do Comando Vermelho no Pará

06.01.26 8h51

tragédia

Embarcação com grupo de jovens de igreja naufraga e duas pessoas morrem em Santarém

A arquidiocese do município se posicionou sobre o ocorrido e disse que as vítimas faziam parte de um grupo de oito jovens, que integram a Pastoral da Juventude do Arapiuns (PJ)

09.01.26 14h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda