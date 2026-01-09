Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto em casa em SP

Miguel Abdalla Neto, tio materno de Suzane e Andreas von Richthofen, foi encontrado morto em sua casa, na Rua Baronesa de Bela Vista, em Vila Congonhas, zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9.

Abdalla Neto era médico ginecologista e irmão de Marisa von Richthofen, mãe de Suzane e Andreas. Após a morte dela e do marido, Manfred Albert von Richthofen, em 2002, foi o tio quem passou a ter a guarda de Andreas, ainda menor de idade na época.

De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi encontrado ao lado da cama, já em rigidez cadavérica. As causas da morte ainda são investigadas, mas informações preliminares da PM apontam para "mal súbito ou morte natural". A residência não tinha sinais de arrombamento.

Manfred e Marisa foram espancados enquanto dormiam e mortos, em outubro de 2002. O crime ganhou repercussão nacional. As investigações apontaram que a mandante do assassinato foi a filha, Suzane, que ordenou os irmãos Daniel (namorado dela) e Cristian Cravinhos, a cometerem o homicídio.

Os três foram condenados, presos, e hoje respondem em liberdade. Após o crime, Miguel e Suzane entraram em um embate por conta da herança da família, que chegava a somar R$ 11 milhões em patrimônio (em valores atualizados).

Miguel chegou a impetrar uma ação na justiça para tirar Suzane da lista de herdeiros. Com a condenação e prisão dela, em 2006, o irmão dela, Andreas von Richthoffen, foi nomeado inventariante.