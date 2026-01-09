Embarcação com grupo de jovens de igreja naufraga e duas pessoas morrem em Santarém

Duas pessoas, identificadas como Neila Santos e Arnold Santos, morreram após uma embarcação naufragar na quinta-feira (8/1) nas águas do rio Arapiuns, entre as comunidades “Fé em Deus” e “Camará”, em frente à Ilha do Papagaio, em Santarém, região oeste do Pará. A arquidiocese do município se posicionou sobre o ocorrido e disse que as vítimas faziam parte de um grupo de oito jovens, que integram a Pastoral da Juventude do Arapiuns. Eles seguiam rumo à Aldeia Camará quando o episódio aconteceu e teria sido provocado por uma forte ventania na região. Segundo a Marinha do Brasil (MB), os corpos das vítimas foram encontrados na manhã desta sexta (9/1).

Em nota, a Arquidiocese de Santarém lamentou a morte de Neila e Arnold e também se solidarizou com a PJ de Arapiuns, assessores e lideranças. “Manifestamos nossa proximidade fraterna e solidariedade ao administrador da Área Pastoral Santo Arnaldo Janssen, padre Michael Thanh Do, SVD, assegurando nossas orações e apoio neste momento de dor e perda”, disse.

“Confiamos Neila e Arnold à misericórdia de Deus, pedindo que sejam acolhidos em sua paz eterna, e que o Espírito Santo console todos os corações enlutados”, concluiu o comunicado.

Em nota, a Polícia Civil disse que circunstâncias do naufrágio por meio da Seccional de Santarém. Já a MB informou também irá apurar o ocorrido por meio de um Inquérito Administrativo sobre Fatos e Acidentes da Navegação (IAFN), a ser instaurado pela Capitania Fluvial de Santarém (CFS). "A Marinha do Brasil manifesta solidariedade aos familiares das vítimas e reforça a importância do uso de equipamentos de salvatagem e a condução segura de embarcações, colocando à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CFS, (93) 3522-2870, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental", disse.

A Redação Integrada de O Liberal também solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.