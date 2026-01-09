Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Embarcação com grupo de jovens de igreja naufraga e duas pessoas morrem em Santarém

A arquidiocese do município se posicionou sobre o ocorrido e disse que as vítimas faziam parte de um grupo de oito jovens, que integram a Pastoral da Juventude do Arapiuns (PJ)

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra as duas vítimas do naufrágio. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Duas pessoas, identificadas como Neila Santos e Arnold Santos, morreram após uma embarcação naufragar na quinta-feira (8/1) nas águas do rio Arapiuns, entre as comunidades “Fé em Deus” e “Camará”, em frente à Ilha do Papagaio, em Santarém, região oeste do Pará. A arquidiocese do município se posicionou sobre o ocorrido e disse que as vítimas faziam parte de um grupo de oito jovens, que integram a Pastoral da Juventude do Arapiuns. Eles seguiam rumo à Aldeia Camará quando o episódio aconteceu e teria sido provocado por uma forte ventania na região. Segundo a Marinha do Brasil (MB), os corpos das vítimas foram encontrados na manhã desta sexta (9/1).

Em nota, a Arquidiocese de Santarém lamentou a morte de Neila e Arnold e também se solidarizou com a PJ de Arapiuns, assessores e lideranças. “Manifestamos nossa proximidade fraterna e solidariedade ao administrador da Área Pastoral Santo Arnaldo Janssen, padre Michael Thanh Do, SVD, assegurando nossas orações e apoio neste momento de dor e perda”, disse.

“Confiamos Neila e Arnold à misericórdia de Deus, pedindo que sejam acolhidos em sua paz eterna, e que o Espírito Santo console todos os corações enlutados”, concluiu o comunicado.

VEJA MAIS

image Embarcação à deriva com sete tripulantes é resgatada na costa de Bragança
Os tripulantes foram resgatados com vida

image VÍDEO: caminhão cai de ré em rio e embarcação afunda em Barcarena
Acidente ocorreu na comunidade Cafezal, na quinta-feira (1º); causas ainda são apuradas

Em nota, a Polícia Civil disse que circunstâncias do naufrágio por meio da Seccional de Santarém. Já a MB informou também irá apurar o ocorrido por meio de um Inquérito Administrativo sobre Fatos e Acidentes da Navegação (IAFN), a ser instaurado pela Capitania Fluvial de Santarém (CFS). "A Marinha do Brasil manifesta solidariedade aos familiares das vítimas e reforça a importância do uso de equipamentos de salvatagem e a condução segura de embarcações, colocando à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CFS, (93) 3522-2870, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental", disse. 

A Redação Integrada de O Liberal também solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

embarcação

grupo de jovens de igreja

duas pessoas morrem

santarém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIMINALIDADE

'Belém vive um deslocamento territorial da criminalidade', aponta pesquisador de segurança pública

Nesta primeira semana de 2025, em menos de 24 horas, três homicídios e uma tentativa de assalto com vítima ferida em diferentes pontos da capital

10.01.26 16h00

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de ameaçar policial com faca é detido em Santarém

O caso foi registrado na noite de sexta-feira (9) no bairro Santíssimo

10.01.26 12h47

homicídio

Suspeito de furto de moto é morto a tiros em Uruará

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (9), no Bairro Vila Hermes

10.01.26 11h41

PRESOS

Cinco suspeitos são presos por furto de fiação elétrica em Belém

Os casos foram registrados na sexta-feira (9) e neste sábado (10)

10.01.26 9h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESOS

Cinco suspeitos são presos por furto de fiação elétrica em Belém

Os casos foram registrados na sexta-feira (9) e neste sábado (10)

10.01.26 9h59

POLÍCIA

Suspeito de crimes é morto pela PM na Pratinha II, em Belém

Moisés Freitas Pantoja, conhecido como Killer, teria reagido à abordagem policial e tinha longo histórico de envolvimento com facções e assaltos

09.01.26 22h24

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de tráfico morre ao trocar tiros com a PM em Capitão Poço

A intervenção policial foi registrada na sexta-feira (9)

10.01.26 9h29

investigação

Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto em casa em SP

Miguel Abdalla Neto, tio materno de Suzane e Andreas von Richthofen, foi encontrado morto em sua casa

09.01.26 21h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda