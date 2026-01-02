Embarcação à deriva com sete tripulantes é resgatada na costa de Bragança

Uma embarcação com sete tripulantes foi resgatada na manhã desta sexta-feira (2), por volta das 8h30, após ficar quatro dias à deriva na costa do município de Bragança, no nordeste do Pará. O resgate foi realizado por um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

De acordo com o major Rodrigo do Vale, comandante do 13º GBM, o chamado foi registrado por volta de 8h30, após contato feito pelo subcomandante do 24º GBM, informando a situação de emergência envolvendo uma embarcação de pesca, que havia partido do porto de Bragança e apresentava problemas mecânicos. A embarcação estava à deriva há mais de três dias no Oceano Atlântico.

Diante da gravidade da ocorrência foi acionado o apoio do Graesp. A aeronave Guardião 03, comandada pelo capitão Francisco e pelo tenente Sidônio, foi utilizada na operação de resgate, transportando a tripulação até o município de Bragança, garantindo a segurança e a integridade dos pescadores.

A embarcação, identificada como “Joanny VI”, apresentou problemas mecânicos e ficou à deriva a cerca de 17 milhas náuticas da praia de Ajuruteua. Segundo a Segup, todos os tripulantes foram encontrados em boas condições de saúde, não havendo registro de feridos.

A operação contou com o apoio do 13º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Salinópolis, após solicitação do CBM de Bragança. O resgate aéreo foi realizado pelos operadores aerotáticos sargento John, sargento Nelson e sargento Tássio.