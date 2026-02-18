Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de agredir esposa diz que mulher escorregou e bateu a cabeça em madeira, em Santarém

O caso foi registrado na noite de terça-feira (17)

O Liberal

Um homem foi preso na noite de terça-feira (17) suspeito de agredir a companheira no bairro Jaderlândia, em Santarém, no oeste do Pará. A violência teria ocorrido dentro da casa em que eles moravam juntos. Vizinhos da área acionaram a Polícia Militar. Ao ser abordado pelos agentes, o suspeito teria afirmado que a mulher teria escorregado e batido a cabeça em um pedaço de madeira. A versão foi desmentida pela vítima.

De acordo com as informações policiais, as equipes foram acionadas para atender à ocorrência de violência doméstica, com a informação de que a vítima havia sido atingida na cabeça durante uma discussão com o marido.

Após a agressão, o suspeito deixou o local. Os policiais iniciaram buscas nas ruas próximas para encontrá-lo. Quando foi localizado, o suspeito apresentava um comportamento alterado e, conforme a corporação, demonstrou resistência à abordagem. Os agentes o algemaram para garantir a integridade física dos agentes e do suspeito. 

O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado e foram adotados os procedimentos legais cabíveis. A mulher foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para receber atendimento médico. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Santarém, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica. "Um boletim de ocorrência foi registrado e a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico", confirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

violência doméstica
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

'Guga Boy' é encontrado morto com tiros pelo corpo em área de mata no bairro do Bengui, em Belém

Por enquanto, o caso segue um mistério, que a Polícia Civil tenta desvendar

18.02.26 13h40

ACIDENTE

Jovem morre após colisão entre carro e moto em Santa Bárbara

O acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta quarta-feira (18)

18.02.26 12h52

ACIDENTE

Viatura da PRF se envolve em acidente durante perseguição em Altamira

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (18)

18.02.26 12h12

PRESO

Suspeito de agredir esposa diz que mulher escorregou e bateu a cabeça em madeira, em Santarém

O caso foi registrado na noite de terça-feira (17)

18.02.26 11h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Polícia

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí

Crime foi registrado por câmeras de vigilância no bairro da Matinha; não há informações sobre a motivação da tentativa

16.02.26 23h33

BUSCAS

Médico desaparece no Rio Tocantins ao tentar resgatar lancha em Marabá

Buscas continuam nesta quarta-feira (18)

18.02.26 8h42

PRESO

Suspeito de estuprar a própria filha é preso em Monte Alegre

Conforme as autoridades policiais, o suspeito também possui antecedentes por feminicídio e violência doméstica

18.02.26 10h19

ACIDENTE

Homem morre e mulher fica ferida após carro cair em ribanceira, em Santarém

O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18)

18.02.26 9h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda