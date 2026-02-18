Suspeito de agredir esposa diz que mulher escorregou e bateu a cabeça em madeira, em Santarém

Um homem foi preso na noite de terça-feira (17) suspeito de agredir a companheira no bairro Jaderlândia, em Santarém, no oeste do Pará. A violência teria ocorrido dentro da casa em que eles moravam juntos. Vizinhos da área acionaram a Polícia Militar. Ao ser abordado pelos agentes, o suspeito teria afirmado que a mulher teria escorregado e batido a cabeça em um pedaço de madeira. A versão foi desmentida pela vítima.

De acordo com as informações policiais, as equipes foram acionadas para atender à ocorrência de violência doméstica, com a informação de que a vítima havia sido atingida na cabeça durante uma discussão com o marido.

Após a agressão, o suspeito deixou o local. Os policiais iniciaram buscas nas ruas próximas para encontrá-lo. Quando foi localizado, o suspeito apresentava um comportamento alterado e, conforme a corporação, demonstrou resistência à abordagem. Os agentes o algemaram para garantir a integridade física dos agentes e do suspeito.

O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado e foram adotados os procedimentos legais cabíveis. A mulher foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para receber atendimento médico. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Santarém, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica. "Um boletim de ocorrência foi registrado e a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico", confirmou.