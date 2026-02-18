Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre e mulher fica ferida após carro cair em ribanceira, em Santarém

O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18)

O Liberal
fonte

Homem morre e mulher fica ferida após carro cair em ribanceira, em Santarém. (Reprodução: Redes Sociais)

Um homem identificado como Caíque Nascimento de Jesus morreu em um grave acidente de trânsito em Santarém, no oeste do Pará, na madrugada desta quarta-feira (18). O carro de passeio que ele conduzia saiu da pista e despencou em uma ribanceira às margens da Avenida Cuiabá, a BR-163, em frente ao Terminal Rodoviário Municipal. A companheira da vítima, que também estava no veículo, ficou gravemente ferida.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 1h. O veículo estaria em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle da direção. O carro capotou, desceu a ribanceira, atingiu uma árvore e ficou virado com as rodas para cima em uma área de mata, o que dificultou o trabalho de resgate.

A passageira ficou presa às ferragens e precisou ser retirada por equipes do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal. O corpo de Caíque foi removido do interior do veículo após a atuação das equipes de socorro. Os paramédicos ainda tentaram fazer os procedimentos de reanimação, mas a vítima não resistiu.

Além da Polícia Militar, agentes de trânsito do município estiveram no local para organizar a área e auxiliar no atendimento da ocorrência. Familiares das vítimas também compareceram na área do acidente e passaram informações às autoridades. Todas as circunstâncias do ocorrido ainda serão apuradas pela polícia.

Caíque trabalhava em uma revendedora de veículos na cidade. Nas redes sociais, costumava compartilhar registros de momentos ao lado da família e de colegas de trabalho. Ele deixa dois filhos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidentes de trânsito

morte em santarém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Homem morre e mulher fica ferida após carro cair em ribanceira, em Santarém

O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18)

18.02.26 9h36

BUSCAS

Médico desaparece no Rio Tocantins ao tentar resgatar lancha em Marabá

Buscas continuam nesta quarta-feira (18)

18.02.26 8h42

POLÍCIA

Corpo é encontrado com peso amarrado ao pé em comunidade ribeirinha de Nova Ipixuna

Corpo da vítima encontrada nesta terça-feira (17) ainda não foi identificada

17.02.26 23h16

POLÍCIA

Suspeito de homicídio contra Guardas Municipais de Portel é morto na Marambaia em Belém

Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) atirou quando o suspeito tentou sacar um revólver durante a abordagem

17.02.26 22h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BUSCAS

Médico desaparece no Rio Tocantins ao tentar resgatar lancha em Marabá

Buscas continuam nesta quarta-feira (18)

18.02.26 8h42

Polícia

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí

Crime foi registrado por câmeras de vigilância no bairro da Matinha; não há informações sobre a motivação da tentativa

16.02.26 23h33

POLÍCIA

Corpo é encontrado com peso amarrado ao pé em comunidade ribeirinha de Nova Ipixuna

Corpo da vítima encontrada nesta terça-feira (17) ainda não foi identificada

17.02.26 23h16

POLÍCIA

Suspeito de homicídio contra Guardas Municipais de Portel é morto na Marambaia em Belém

Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) atirou quando o suspeito tentou sacar um revólver durante a abordagem

17.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda