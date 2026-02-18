Homem morre e mulher fica ferida após carro cair em ribanceira, em Santarém

Um homem identificado como Caíque Nascimento de Jesus morreu em um grave acidente de trânsito em Santarém, no oeste do Pará, na madrugada desta quarta-feira (18). O carro de passeio que ele conduzia saiu da pista e despencou em uma ribanceira às margens da Avenida Cuiabá, a BR-163, em frente ao Terminal Rodoviário Municipal. A companheira da vítima, que também estava no veículo, ficou gravemente ferida.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 1h. O veículo estaria em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle da direção. O carro capotou, desceu a ribanceira, atingiu uma árvore e ficou virado com as rodas para cima em uma área de mata, o que dificultou o trabalho de resgate.

A passageira ficou presa às ferragens e precisou ser retirada por equipes do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal. O corpo de Caíque foi removido do interior do veículo após a atuação das equipes de socorro. Os paramédicos ainda tentaram fazer os procedimentos de reanimação, mas a vítima não resistiu.

Além da Polícia Militar, agentes de trânsito do município estiveram no local para organizar a área e auxiliar no atendimento da ocorrência. Familiares das vítimas também compareceram na área do acidente e passaram informações às autoridades. Todas as circunstâncias do ocorrido ainda serão apuradas pela polícia.

Caíque trabalhava em uma revendedora de veículos na cidade. Nas redes sociais, costumava compartilhar registros de momentos ao lado da família e de colegas de trabalho. Ele deixa dois filhos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.