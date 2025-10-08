TRE mantém decisão que cassou mandato de Beto Faro, mas senador segue no cargo; entenda

Por maioria de votos, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) manteve a cassação do mandato do senador Beto Faro (PT) pelos crimes de corrupção, assédio eleitoral, abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio (compra de voto). A condenação ocorreu em maio deste ano e alcançou toda a chapa do petista, que incluía os suplentes Josenir Nascimento e Leny Campêlo. Nesta terça-feira (7/10), a corte julgou os chamados embargos de declaração apresentados pela defesa — um tipo de recurso usado para esclarecer obscuridades, suprir omissões ou corrigir contradições em decisões judiciais. O placar inicial foi de três votos a três, mas os embargos foram rejeitados com o voto de desempate do presidente do Tribunal, José Maria do Rosário.

Embora a decisão confirme a condenação anterior, Beto Faro deve permanecer no cargo até que se esgotem os recursos. Em nota, sua assessoria afirma que ele vai recorrer aos órgãos superiores. O caso deve ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“O senador Beto Faro (PT-PA) recebe com serenidade a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará em relação ao processo apresentado pelo Ministério Público referente às eleições de 2022, reafirmando sua plena confiança na Justiça e na democracia brasileira. Ao mesmo tempo, o senador discorda profundamente que uma interpretação dada por apenas metade dos membros do TRE-PA possa levar ao resultado hoje proclamado e, ciente da sua inocência, afirma que submeterá a decisão à análise das instâncias superiores”, diz a nota.

A equipe afirmou ainda, na nota divulgada à imprensa, que o senador “sempre pautou sua vida pública pela retidão, pelo compromisso com o povo paraense e pela defesa da agricultura familiar, dos trabalhadores e das populações tradicionais. Sua trajetória fala por si, construída ao longo de décadas de atuação limpa, transparente e dedicada ao desenvolvimento do Pará”.

Ele reafirmou sua confiança na Justiça Eleitoral brasileira e ressaltou que seguirá exercendo seu mandato. “Informa ainda que sua assessoria jurídica irá interpor os recursos cabíveis e que seguirá desempenhando o papel que lhe foi confiado nas urnas pela grande maioria dos votos”, diz a nota. “Quem me conhece sabe da minha história. Nada vai me afastar do compromisso que tenho com o povo do Pará”, declarou o petista.

Sobre o processo

Segundo as denúncias apresentadas, as práticas ilegais envolvem um esquema de aliciamento de funcionários da Kapa Capital, empresa que trabalha com terceirização de mão de obra para serviços de limpeza, portaria, segurança e manutenção, com sede em Belém. Os funcionários da Kapa Capital teriam sido aliciados com a promessa de benefício financeiro atrelado à obtenção de votos em favor do candidato Beto Faro.