Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula chega a 15 trocas de ministros no terceiro mandato com saída de Lewandowski

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegará a 15 trocas de ministros desde o início deste mandato, em 2023, com a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Em média, Lula troca um ministro a cada dois meses e doze dias.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a dificuldade para emplacar projetos como a PEC da Segurança e o chamado PL Antifacção foi um dos motivos que levaram Lewandowski, que entregou uma carta de demissão a Lula nesta quinta-feira, 8, a deixar o cargo.

Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro estava contrariado com a "irracionalidade" das discussões sobre segurança pública, que, na sua avaliação, tendem a piorar neste ano eleitoral. Lewandowski também teve problemas com a Casa Civil, que segurou por meses projetos enviados pelo ministério.

Enquanto Lula não decide o seu novo ministro, o secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto, ficará como interino no cargo. Ainda segundo a Coluna do Estadão, auxiliares do presidente dizem que ele procura um perfil parecido ao de Flávio Dino, antecessor de Lewandowski e hoje ministro do STF. O PT defende o nome do coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, para a Justiça.

Lembre de todas as mudanças de comando nos ministérios de Lula:

Celso Sabino - Gustavo Feliciano (Turismo)

Lula demitiu em dezembro de 2025 o ministro do Turismo, Celso Sabino, após ele ter sido expulso do União Brasil, justamente por desobedecer à ordem para entregar o cargo. O presidente fez o movimento para afagar a ala governista do União Brasil, de olho no apoio à sua candidatura a um novo mandato, em 2026. O União Brasil continua no comando do ministério, já que Gustavo Feliciano assumiu a vaga.

Márcio Macêdo - Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência)

Ex-tesoureiro da campanha petista, em 2022, Márcio Macêdo (PT) foi "fritado" durante meses pelos próprios correligionários. O deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) assumiu a Secretaria-Geral da Presidência e passou a cuidar da interlocução do Palácio do Planalto com os movimentos sociais. A entrada dele foi uma guinada do governo à esquerda, após o rompimento com uma parte do Centrão. A ideia era reaproximar o Planalto de setores da sociedade que têm se afastado do PT e da esquerda.

Cida Gonçalves - Márcia Lopes (Mulheres)

Lula demitiu a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves em maio de 2025. Como revelou o Estadão, Cida foi alvo de denúncias formais feitas por ex-servidoras da pasta por suposta prática de assédio moral e xenofobia no ministério. Para seu lugar entrou a ex-ministra do Desenvolvimento Social Márcia Lopes.

Carlos Lupi - Wolney Queiroz (Previdência Social)

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT) deixou o cargo em maio de 2025 após ser pressionado por uma série de denúncias de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A crise foi deflagrada com a revelação do esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, investigado pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU). Wolney Queiroz, que era o número 2 da pasta, assumiu o cargo.

Juscelino Filho - Frederico Siqueira Filho (Comunicações)

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, entregou sua carta de demissão em abril de 2025 após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob acusação de desvio de emendas parlamentares. O caso foi revelado pelo Estadão em 2023. Frederico de Siqueira Filho assumiu a pasta após o deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA) ter rejeitado o convite.

Alexandre Padilha - Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) A deputada licenciada Gleisi Hoffmann (PT) assumiu em fevereiro de 2025 como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, após Alexandre Padilha assumir o Ministério da Saúde.

Nísia Trindade - Alexandre Padilha (Saúde)

Lula demitiu em fevereiro de 2025 a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Ela passou semanas sendo "fritada" no cargo antes de ser demitida. O presidente queria um perfil mais político no ministério, pressionado pela queda de popularidade, então escolheu o então ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT). Nísia foi a terceira mulher a deixar a Esplanada, o que, naquele momento, deixou a equipe com apenas nove mulheres em 38 ministérios.

Paulo Pimenta - Sidônio Palmeira (Secom)

O publicitário Sidônio Palmeira, que comandou a campanha de Lula em 2022, assumiu a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) em janeiro de 2025, no lugar de Paulo Pimenta (PT). Sidônio assumiu a pasta para reformular a comunicação do governo e tentar deixar a gestão do petista mais popular visando à eleição de 2026.

Silvio Almeida - Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania) Silvio Almeida foi demitido do cargo de ministro dos Direitos Humanos e Cidadania em setembro de 2024 após virem à tona denúncias de assédio sexual feitas à ONG Me Too Brasil. A deputada estadual licenciada do PT de Minas Gerais Macaé Evaristo tomou posse do cargo.

Flávio Dino - Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública)

Lewandowski foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública em janeiro de 2024 após Flávio Dino ser indicado para uma vaga no STF, em novembro de 2023.

Ana Moser - André Fufuca (Esportes)

A ex-jogadora de vôlei Ana Moser, medalhista olímpica em Atlanta-1996, deixou o Ministério dos Esportes em setembro de 2023 após um acordo entre Lula e o Centrão, que entregaram a pasta para André Fufuca (PP-MA).

Márcio França - Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos)

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) assumiu o ministério de Portos e Aeroportos em setembro de 2023 no lugar de Márcio França. O vice-governador de São Paulo na última gestão de Geraldo Alckmin (2015-2018) foi remanejado para o Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa, criado na gestão do petista.

Daniela Carneiro - Celso Sabino (Turismo)

Lula trocou Daniela Carneiro por Celso Sabino no Ministério do Turismo após pressão do Centrão por mais espaço na atual gestão em troca de apoio a projetos no Congresso.

General Gonçalves Dias - General Amaro (Gabinete de Segurança Institucional)

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, foi o primeiro ministro a deixar o cargo na gestão Lula, em abril de 2023. Ele pediu demissão após aparecer em imagens do circuito interno de TV do Palácio do Planalto sem confrontar invasores que depredaram o prédio nos ataques golpistas de 8 de janeiro. O general Marcos Antônio Amaro dos Santos assumiu o cargo em maio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GOVERNO LULA

TROCA

MINISTROS

LEVANTAMENTO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula chega a 15 trocas de ministros no terceiro mandato com saída de Lewandowski

09.01.26 20h02

Áudio mostra Abílio Brunini dizendo 'torcer' para que servidoras não engravidem ao mesmo tempo

09.01.26 19h23

cumprindo pena

Moraes autoriza condenado pelo 8 de Janeiro a visitar filha internada em estado grave

No início de janeiro, a defesa informou ao STF que a filha de Robson está em estado crítico e solicitou a autorização para as visitas

09.01.26 17h03

sindicância

Presidente do CFM diz ao STF que cumpriu decisão de Moraes e pede para não depor à PF

José Hiran Gallo disse que o conselho "jamais pretendeu" fiscalizar o trabalho da PF, nem teria "qualquer intenção de intervir na execução da pena" de Bolsonaro

09.01.26 16h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

Eleições 2026

Calendário das eleições 2026: veja o que muda e os prazos até a votação

O presidente eleito tomará posse em 5 de janeiro de 2027, enquanto os governadores assumem no dia 6

03.01.26 16h15

Política

Ato em Belém repudia ataque à Venezuela e denuncia ofensiva imperialista na América Latina

Trabalhadores, ativistas e estudantes defenderam a soberania venezuelana

05.01.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda