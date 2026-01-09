Moraes autoriza condenado pelo 8 de Janeiro a visitar filha internada em estado grave

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que Robson Victor de Souza, condenado pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, realize visitas diárias à filha, internada em estado grave em um hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

No início de janeiro, a defesa informou ao STF que a filha de Robson está em estado crítico e solicitou a autorização para as visitas. Segundo os advogados, a paciente deve passar por uma cirurgia de grande porte nos próximos dias e corre risco de vida.

Diante do quadro, Moraes deferiu o pedido, mas impôs condições. O custodiado poderá visitar a filha diariamente, desde que esteja acompanhado por escolta policial.

"Autorizo os deslocamentos diários de ROBSON VICTOR DE SOUZA, no horário de visita autorizado pelo respectivo hospital, mediante escolta policial a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas, para visitar sua filha no hospital ou na unidade hospitalar de referência para onde for transferida, com vinculação estrita ao ambiente hospitalar, até a data da cirurgia e estabilização pós-cirúrgica", escreveu o ministro.

Robson Victor de Souza foi condenado a 14 anos de prisão por participação nos ataques às sedes dos Três Poderes, em 2023, e cumpre pena em uma organização militar do Exército Brasileiro, na cidade mineira.

Entre os 1.399 réus responsabilizados por envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro, 179 continuam presos, de acordo com relatório divulgado pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes.