Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Senado aprova projeto de lei que garante direitos históricos à agricultura familiar

Proposta é de autoria do senador Beto Faro

O Liberal
fonte

Projeto de lei do senador Beto Faro transforma em leis dois programas: Pronaf e Plano Safra da Agricultura Familiar (Foto: Marcello Casal / Agência Brasil)

O senador Beto Faro (PT-PA) liderou um momento histórico para a agricultura familiar brasileira, nesta terça-feira (2), Ele conseguiu a aprovação do PL 4384/2023, de sua autoria, para transformar em lei dois programas fundamentais para os pequenos produtores: o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e o Plano Safra da Agricultura Familiar, que até então dependiam apenas de decretos e portarias.

A votação contou com o apoio da relatora, deputada Benedita da Silva ( PT RJ) , e da base aliada do governo na Câmara. A proposta prevê o respaldo legal para cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil, segundo o senador.

Faro festejou a vitória e destacou que a institucionalização desses programas é uma resposta às vulnerabilidades históricas enfrentadas pelos agricultores de pequena escala. “Garantir respaldo legal ao Pronaf e ao Plano Safra da Agricultura Familiar é proteger a produção de alimentos e a vida no campo”, afirmou.

O Pronaf oferece apoio financeiro e técnico a produtores rurais de baixa renda, enquanto o Plano Safra da Agricultura Familiar fornece recursos específicos para a produção agrícola.
Para Beto Faro, que dedicou parte de sua militância à causa dos pequenos produtores rurais, a ausência de base legal deixava os programas sujeitos a alterações administrativas e cortes orçamentários, fragilizando políticas essenciais.

“Este projeto é resultado das lutas dos trabalhadores rurais e da necessidade de que o Estado assegure políticas públicas contínuas para a agricultura familiar”, acrescentou o senador.  O projeto segue para sanção presidencial .

Especialistas e representantes do setor celebram a aprovação como um marco histórico, destacando a atuação de Beto Faro como central na consolidação de direitos para milhões de trabalhadores rurais. A agricultura familiar responde por 77% dos estabelecimentos agrícolas e emprega mais de 10 milhões de pessoas no Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DEPOIMENTO

Ex-assessor diz que Moraes 'fraudou' investigação nos processos pelo 8 de Janeiro; veja o vídeo

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, prestou depoimento ao Senado e afirmou que ministro do STF teria embasado retroativamente decisão contra empresários bolsonaristas

02.09.25 23h04

Política

Senado aprova projeto de lei que garante direitos históricos à agricultura familiar

Proposta é de autoria do senador Beto Faro

02.09.25 22h07

Política

Magistrados e advocacia prestigiam posse de Anete Penna como desembargadora do TJPA

Solenidade no Plenário do Tribunal de Justiça do Pará foi nesta terça-feira (2) em Belém

02.09.25 21h37

JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro no STF: veja o que aconteceu no 1º dia e o que esperar da próxima sessão

Sessão desta quarta-feira (3) começa com a defesa de Augusto Heleno; julgamento analisa núcleo central da tentativa de golpe de Estado

02.09.25 20h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda