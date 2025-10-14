Prefeito de Ananindeua usa jatinho de empresa contratada por R$ 58,5 milhões

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, foi flagrado viajando em um jatinho particular ligado a uma empresa que recebeu R$ 58,5 milhões da Prefeitura entre 2023 e 2025. Imagens mostram o prefeito e familiares embarcando e desembarcando da aeronave de matrícula PP-OLY no último sábado (11/10).

Segundo dados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o jatinho pertence à Lucena Infraestrutura Ltda e é operado pela Norte Ambiental Gestão e Serviços Ltda, contratada pela administração municipal. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.

VEJA MAIS

De acordo com o Portal da Transparência de Ananindeua, a Norte Ambiental recebeu R$ 58,5 milhões da prefeitura nos últimos três anos. Os repasses vêm crescendo de forma expressiva:

2023 : R$ 7 milhões

: R$ 7 milhões 2024 : R$ 12,2 milhões

: R$ 12,2 milhões 2025 (até outubro): R$ 39,3 milhões

Os pagamentos foram feitos por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Em julho deste ano, a empresa venceu uma licitação de R$ 18,9 milhões para a locação de caminhões de lixo e tratores agrícolas destinados à coleta de resíduos sólidos na cidade.

A Norte Ambiental esteve envolvida em suspeitas anteriores de irregularidades. No início de 2025, a empresa foi citada em uma denúncia que apontava o uso de outra organização, supostamente de fachada, para executar o serviço de coleta de lixo em Ananindeua, sem processo licitatório.

O episódio ocorre em meio a investigações sobre possíveis casos de corrupção e desvio de recursos públicos em Ananindeua, que envolvem contratos milionários firmados nos últimos anos.