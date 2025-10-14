Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prefeito de Ananindeua usa jatinho de empresa contratada por R$ 58,5 milhões

Imagens mostram Dr. Daniel Santos em aeronave operada pela Norte Ambiental, que presta serviços de saneamento e coleta de lixo na cidade

Hannah Franco
fonte

Prefeito de Ananindeua viaja em jatinho de empresa que recebeu R$ 58,5 milhões da Prefeitura (Reprodução)

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, foi flagrado viajando em um jatinho particular ligado a uma empresa que recebeu R$ 58,5 milhões da Prefeitura entre 2023 e 2025. Imagens mostram o prefeito e familiares embarcando e desembarcando da aeronave de matrícula PP-OLY no último sábado (11/10).

Segundo dados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o jatinho pertence à Lucena Infraestrutura Ltda e é operado pela Norte Ambiental Gestão e Serviços Ltda, contratada pela administração municipal. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.

VEJA MAIS

image Cármen Lúcia pede envio de caso de Daniel Santos para análise de foro privilegiado no STF; entenda
Decisão da ministra suspende temporariamente as investigações do Ministério Público no Pará

image Ananindeua: MPPA apresenta denúncia contra o prefeito Daniel Santos por crimes de corrupção
Segundo o MPPA, a medida é justificada a partir de indícios dos crimes de corrupção, fraude em procedimentos licitatórios, lavagem de capitais e organização criminosa

De acordo com o Portal da Transparência de Ananindeua, a Norte Ambiental recebeu R$ 58,5 milhões da prefeitura nos últimos três anos. Os repasses vêm crescendo de forma expressiva:

  • 2023: R$ 7 milhões
  • 2024: R$ 12,2 milhões
  • 2025 (até outubro): R$ 39,3 milhões

Os pagamentos foram feitos por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Em julho deste ano, a empresa venceu uma licitação de R$ 18,9 milhões para a locação de caminhões de lixo e tratores agrícolas destinados à coleta de resíduos sólidos na cidade.

A Norte Ambiental esteve envolvida em suspeitas anteriores de irregularidades. No início de 2025, a empresa foi citada em uma denúncia que apontava o uso de outra organização, supostamente de fachada, para executar o serviço de coleta de lixo em Ananindeua, sem processo licitatório.

O episódio ocorre em meio a investigações sobre possíveis casos de corrupção e desvio de recursos públicos em Ananindeua, que envolvem contratos milionários firmados nos últimos anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prefeitura de ananindeua

prefeito de ananindeua

dr. daniel santos
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Alcolumbre: Conversa com Haddad sobre LDO será amanhã, às 8h30

14.10.25 20h24

POLÍTICA

Prefeito de Ananindeua usa jatinho de empresa contratada por R$ 58,5 milhões

Imagens mostram Dr. Daniel Santos em aeronave operada pela Norte Ambiental, que presta serviços de saneamento e coleta de lixo na cidade

14.10.25 19h57

Consequências sérias, diz Moraes ao ser chamado de palmeirense por advogado de réu do golpe

14.10.25 19h08

Caso de joias sauditas de Bolsonaro aguarda definição da PGR há mais de um ano

14.10.25 18h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

Justiça eleitoral

TRE mantém decisão que cassou mandato de Beto Faro, mas senador segue no cargo; entenda

Em nota, parlamentar reafirmou sua inocência e diz que submeterá a decisão à análise das instâncias superiores

08.10.25 10h41

Deu Ruim!

Nikolas vota errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL

Nikolas publicamente admitiu o erro e explicou, também pelas redes sociais, que se confundiu durante a votação

08.10.25 20h48

PROCESSOS

Cármen Lúcia pede envio de caso de Daniel Santos para análise de foro privilegiado no STF; entenda

Decisão da ministra suspende temporariamente as investigações do Ministério Público no Pará

08.10.25 19h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda