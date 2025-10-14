Anitta pede que Lula indique uma mulher para vaga de Barroso no STF

A cantora Anitta usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para pedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeie uma mulher para ocupar a vaga que será deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Tenho certeza que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso País onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda esperança", escreveu em seus stories do Instagram. Ela também compartilhou link para um abaixo-assinado on-line que defende a indicação, com pouco mais de 24 mil assinaturas até o momento.

Anitta ressaltou na publicação que, até os dias atuais, a Corte só teve três mulheres entre os 172 ministros já nomeados. Ellen Gracie foi indicada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 2000 e se aposentou em 2011; e Rosa Weber, indicada por Dilma Rousseff (PT) em 2011, se aposentou em 2023. Cármen Lúcia, indicada por Lula em 2006, é a única ainda em atividade.

Luís Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada na última quinta-feira, 9, e deixará oficialmente a Corte no dia 18 de outubro. Após anunciar sua saída, ele também manifestou apoio ao aumento da presença feminina nas cortes superiores.

"Há homens e mulheres capazes. Vejo com simpatia a escolha recair para uma mulher, mas não quero, com isso, dizer que eu esteja excluindo diversos cavalheiros que também têm a pretensão de vir e merecimento", afirmou depois de sua última sessão plenária.

Entidades da sociedade civil têm feito pressão para que uma mulher ocupe a vaga deixada por Barroso. É o caso das organizações Fórum Justiça, Plataforma Justa e Themis - Gênero e Justiça, que fizeram uma lista com nomes de possíveis candidatas.

Entre os nomes sugeridos por essas entidades, há mulheres que já ocupam cargos de destaque, como a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, e Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No entanto, segundo informações de bastidores, os principais cotados para a vaga são todos homens. São vistos como nomes viáveis Jorge Messias, advogado-geral da União; o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG); Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União; e Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União.