'Fome é questão política, não econômica', diz Lula
Declaração foi feita após participação do presidente no Fórum Mundial da Alimentação em Roma
Depois de participar do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, nesta segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a fome não é um problema econômico, e sim uma questão política.
“Se os líderes mundiais demonstrarem vontade política, será possível garantir café da manhã, almoço e jantar para as populações mais vulneráveis do planeta”, afirmou durante entrevista após o evento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).
Luiz Inácio Lula da Silva destacou que não faz sentido o mundo rico gastar trilhões de dólares com armamentos enquanto, com uma fração desses recursos, seria possível alimentar milhões de pessoas que vivem em situação de fome.
Segundo ele, a erradicação da fome só acontecerá quando houver um clamor coletivo da humanidade. “Há muito tempo se acreditava que a tecnologia não seria suficiente para produzir alimentos para todos. Hoje, produzimos quase o dobro do necessário. O desafio é garantir acesso e renda para que todos possam se alimentar.”
Ao concluir, o presidente reafirmou sua posição de que a fome é uma questão política e que continuará a abordar o tema em todas as reuniões internacionais que participar. “O mundo é marcado por desigualdades, pois a economia, do jeito que é estruturada, perpetua essas diferenças.”
“Quer queiram ou não, nos fóruns internacionais eu sempre falarei sobre desigualdade racial, desigualdade no acesso à alimentação, desigualdade salarial e todas as outras formas de disparidade”, concluiu.
