Ministério das Cidades anuncia novas moradias rurais no Pará e visita obras em Santarém

O Ministério das Cidades anunciou a contratação de mais moradias rurais no Pará. Nesta terça-feira (2), o ministro das Cidades, Jader Filho, visita as obras de habitação em Santarém. Ao todo, são novas 263 unidades do Minha Casa, Minha Vida Rural nos municípios de Igarapé-Miri, no nordeste estadual; Mojuí dos Campos e Santarém, no oeste paraense, onde Jader Filho vai visitar canteiros de obras.

Nesta terça-feira (2), as visitas do ministro Jader Filho iniciam por Igarapé-Miri para assinar contratos de novas 32 moradias. Em Mojuí dos Campos, vão ser assinados 57 contratos. A agenda do ministro será fechada, em Santarém, onde mais 174 famílias serão beneficiadas com a casa própria.

Em Santarém, o ministro realizou, ainda, visita técnica à construção do Residencial São José Operário 1, com 192 moradias. O projeto está com 30% de obras concluídas. Este empreendimento faz parte das 720 novas moradias selecionadas no município nesta nova fase do Minha Casa, Minha Vida.

Ainda, em Santarém, Jader Filho também visitará os residenciais Moaçara 1 e 2, que contam com 1.408 unidades habitacionais, com previsão de entrega ainda neste segundo semestre de 2025.

SERVIÇO:

Agenda do ministro Jader Filho, no Pará, nesta terça-feira (2)

Assinatura de contratos do Minha Casa, Minha Vida Rural em Igarapé-Miri

Horário: 9h

Local: Centro Administrativo da Vila Maiauatá

Assinatura de contratos do Minha Casa, Minha Vida Rural em Mojuí dos Campos

Horário: 14:30h

Local: Centro de Convivência da Criança e do Adolescente (CCCA), R. Marajó, s/nº, bairro Esperança, ao lado do Campo Nogueirão

Visita aos residenciais São José Operário 1 e Moaçara, em Santarém

Horário: 16:30h

Locais:

Res. São José Operário 1: R. Nações Unidas, 728, Santana

Res. Moaçara 1 e 2: Av. Moaçara, ao lado do Núcleo de Vigilância em Saúde, Aeroporto Velho

Assinatura de contratos do Minha Casa, Minha Vida Rural em Santarém

Horário: 17:30h

Local: Casa da Cultura - Av. Borges Leal, 1296, Aparecida.