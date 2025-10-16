Capa Jornal Amazônia
Arraial de Nazaré atrai famílias com opções de brinquedos e comidas diversas em Belém

Confira o preço dos brinquedos, lanches e comidas típicas mais procurados

Valéria Nascimento
fonte

“Nós participamos da Trasladação e do Círio, e hoje viemos direto ao parque”, disse a pedagoga Cristina Gomes, ao lado da filha, a advogada, Fernanda Gomes (Cristino Martins / O Liberal)

Entre os passeios mais tradicionais da quadra nazarena, a ida no Arraial de Nazaré é uma das programações mais esperadas por crianças e famílias em Belém. Montado nas proximidades da Basílica Santuário, o famoso Parque Ita reúne brinquedos, barracas de comida e jogos populares que movimentam a economia local. 

"Meu pai me deu R$ 300, já foi mais de R$ 60, tenho de segurar a mão senão vai tudo”, contou sorrindo Carlos Henrique Tavares Alves, 18 anos, no início da noite desta quinta-feira (16), logo depois de sair do Booster, um dos brinquedos mais radicais do parque. Carlos estava na companhia dos amigos Daniel Lopes, 21 anos, e Alane Ribeiro, 17.

image Parque chega à sua 33ª edição consecutiva com 17 brinquedos. São 10 voltados ao público adulto e 7 infantis. (Cristino Martins / O Liberal)

O preço de uma corrida (com duraçção entre 1 minuto e meio e 3 minutos) em qualquer brinquedo está a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). O parque lançou uma promoção: na compra de dois ingresso, há o desconto de 50% e dois saem por R$ 20.

Por volta das 19h, desta quinta-feira, havia missa dentro da Basílica com transmissão em um telão, ao vivo, para a praça bastante movimentada. Um público predominantemente de senhoras e também de jovens. 

“Nós participamos da Trasladação e do Círio, mas hoje viemos direto ao parque”, disse a pedagoga Cristina Gomes, na companhia da filha, a advogada Fernanda Gomes. Mãe e filha tomavam em uma das barracas de comida, logo na entrada do Ita.

Lanches e comidas típicas têm grande procura

O preço dos lanches e das comidas varia bem pouco. O tacacá, por exemplo, é encontrado entre R$ 25 e R$ 30. O arroz com galinha está a R$ 20, lasanha de frango ou carne (R$ 25); chapa mista (R$ 25), empadão de frango ou camarão (R$ 20); fricassê de bacalhau (R$ 25); vatapá (R$ 20); yakisoba (R$ 30), torta salgada (R$ 15); salada de bacalhau (R$ 25); panqueca de carne ou frango (R$ 25); arroz com marisco (R$ 25); e o escondidinho de carne seca (R$ 25).

Também há a venda de doces diversos como a fatia (grande) de nega maluca R$ 15; de torta de morango (R$ 15); pudim de leite ou maracujá (R$ 15); taça da felicidade (R$ 15); bolo podre (R$ 15) e suco a R$ 8; refrigerante em em lata R$ 7: refrigerante um litro (R$ 15).

image "A ideia é aproveitar", disse Lauri Maia com a namorada, Josele Moia, e as crianças José, de 6 anos, e Bernardo, de 2 anos (Cristino Martins / O Liberal)

'A ideia é aproveitar', mas já gastei quase tudo. Mais ou menos 300 reais só com os brinquedos e lanche”, contou Lauri Maia, que trabalha como vendedor, e estava no parque acompanhado da namorada, a promotora de vendas, Josele Moia. O casal namora há três meses, e levou seus respectivos filhos para o passeio. Josele estava com o filho dela, Bernardo, de 2 anos, e Lauri, com o filho dele, José, de 6 anos.

“Eu vinha com meu pai, criança, também, acho divertido, é bom para gente. Já andamos nos brinquedos, passeamos com as crianças, é maravilhoso, abençoado. É bacana”, afirmou Lauri. Josele contou que Bernardo não é de pedir as coisas, e que ela é quem controla o dinheiro. “Eu trouxe mil reais, não coloquei um limite. O Bernardo já foi no avião, no bate-bate, na casinha. A corrida em qualquer brinquedo custa 20 reais. Hoje, estou de folga e nós viemos para passear”, enfatizou Josele.

O pedreiro Antônio Patrício estava com a esposa Helena Guimarães, que é autônoma. Eles não estavam com os filhos, Antônio tentou o tiro ao alvo, gastou R$ 40, mas não conseguiu nada. O brinquedo cobra R$ 20 por rolhas e R$ 40 por 40 rolhas. “Queria um urso de pelúcia, mas fica para a próxima”, disse Antônio depois de errar todos os tiros. “Eu mirei bem, mas acho que eles tem as malandragens deles, porque a rolha não vai no alvo”, disse o trabalhador achando graça.

Vendedor de sorvetes a quilo, numa grande barraca, Jarilson Tupinambá se queixou do movimento no parque. "A gente acompanha o movimento do parque. Abre 16h e vai até 23h. Vale a pena, mas a gente tem de trabalhar muito. De sexta-feira para cá, segunda foi o melhor movimento, eu vendi cerca de 25 baldes, isso me deu R$ 18 mil de faturamento”, contou Jarilson que vende sorvete, por R$ 120, o quilo.

No ponto dele, o cliente se serve à vontade e tem a opção de 25 sabores e cerca de 20 coberturas diferentes. Cada 100 gramas sai a R$ 12. Ele afirmou que normalmente as pessoas compram 150 ou 200 gramas, no máximo, e pagam em média de 20 a 25 reais, pelo copo de sorvete.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

