Com salários de até R$ 44 mil, Brasil tem 21 concursos jurídicos abertos com 650 vagas
Pará tem um concurso aberto com inscrição até 7 de novembro; país tem dois concursos jurídicos que abrem inscrições nesta segunda (13).
O Brasil conta atualmente com 21 concursos públicos abertos na área jurídica, somando 650 vagas imediatas. As oportunidades contemplam diferentes cargos — de procurador a magistrado — com salários que chegam a R$ 44 mil, como é o caso do concurso para Procurador da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).
Entre os destaques, o estado do Pará aparece com um concurso aberto para serviços notariais e de registro (cartórios), com 92 vagas. As inscrições vão até 7 de novembro, e a prova objetiva está marcada para o dia 11 de janeiro de 2026.
Salários chegam a R$ 44 mil
O maior salário entre os concursos jurídicos atualmente abertos é o oferecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no cargo de procurador. O valor bruto mensal é de R$ 44.008,52, tornando-se o destaque em termos de remuneração. As inscrições para esse concurso começam nesta segunda-feira, 13 de outubro, e seguem até 13 de novembro. A prova objetiva será aplicada em 8 de fevereiro de 2026.
Outros concursos também se destacam pela alta remuneração. O Ministério Público de Goiás e o Ministério Público do Paraná oferecem salários de R$ 34.083,41 e R$ 34.083,42, respectivamente, para o cargo de promotor. Já o concurso da Magistratura do Estado de São Paulo, que oferece 220 vagas, paga R$ 34.083,14.
Também há boas oportunidades com salários acima dos R$ 9 mil em diversas prefeituras e câmaras municipais. Em Chapecó (SC), o cargo de procurador da câmara tem remuneração de R$ 9.707,52, enquanto em Piedade (SP), o salário é de R$ 9.159,36.
Concursos com mais vagas
Entre os concursos com o maior número de vagas, o da Magistratura de São Paulo lidera com 220 oportunidades. Em seguida, aparece a Residência Jurídica da Procuradoria Geral do Município de São Paulo, que oferta 150 vagas para com salário de R$ 3.449,49.
No Pará, o concurso para serviços notariais e registrais (cartórios) soma 92 vagas. Já o Ministério Público de Goiás disponibiliza 37 vagas imediatas para promotor, além de cadastro reserva, e o concurso para Delegado do Piauí prevê 30 vagas imediatas e 30 para cadastro reserva, com remuneração de R$ 20.601,38.
Estados com mais concursos abertos
São Paulo é o estado com o maior número de concursos jurídicos em andamento. Lá, há seleções abertas para procurador nas câmaras de Piedade, São João da Boa Vista e Brotas, além dos concursos para a Magistratura Estadual, para a Residência Jurídica na PGM-SP e para procurador no CRA-SP (Conselho Regional de Administração de São Paulo).
Outros estados com mais de um concurso aberto na área jurídica incluem:
- Espírito Santo, com concursos nas prefeituras de Pedro Canário e Cariacica;
- Paraná, com vagas em Campo Largo e Campo Mourão;
- Santa Catarina, com seleções em Chapecó e na Companhia Águas de Joinville.
Além disso, Goiás, Ceará, Amazonas, Rondônia e Piauí também contam com processos seletivos ativos para cargos da área jurídica.
Novas inscrições abertas nesta segunda (13)
Além do certame da Alerj, outro concurso que abre inscrições nesta segunda-feira (13 de outubro) é o da Câmara Municipal de Itumbiara (GO), que oferece 1 vaga imediata + cadastro reserva para o cargo de procurador, com salário de R$ 8.977,82. As provas estão previstas para 7 de dezembro de 2025.
Concursos jurídicos abertos no Brasil
Procurador Alerj
- Banca: FGV
- Vagas: 3+CR
- Inscrições: 13 de outubro (nesta segunda) até 13 de novembro de 2025
- Prova Objetiva: 08 de fevereiro de 2026
- Prova discursiva: 22 de março de 2026
- Remuneração: R$ 44.008,52
Procuradoria Geral do Município de Campo Largo (Paraná)
- Banca: Fafipa
- Vagas: CR
- Inscrições: até 09 de novembro de 2025
- Provas: 30 de novembro de 2025
- Remuneração: R$ 9.099,53
Procurador Câmara de São João da Boa Vista (São Paulo)
- Banca: IPEFAE
- Vagas: CR
- Inscrições: até 13 de novembro de 2025
- Provas: 14/12/2025 (prova objetiva) e 08/02/2026 (prova prático-profissional)
- Remuneração: R$ 7.392,69
Procuradoria Geral Municipal de Pedro Canário (Espírito Santo)
- Banca: IDCAP
- Vagas: 1 + CR
- Inscrições: até 29 de outubro de 2025
- Provas: 23 de novembro de 2025
- Remuneração: R$ 8.500,00
Procuradoria Geral Municipal de Piedade (São Paulo)
- Banca: IGECS
- Vagas: 1
- Inscrições: até 20 de outubro de 2025
- Provas: 30 de novembro de 2025
- Remuneração: R$ 9.159,36
Procurador Câmara de Chapecó (Santa Catarina)
- Banca: Fundeste
- Vagas: CR
- Inscrições: até 14 de outubro de 2025
- Provas: 23 de novembro de 2025
- Remuneração: R$ 9.707,52
Procuradoria Geral Municipal de Cariacica (Espírito Santo)
- Banca: Idesg
- Vagas: 2 + CR
- Inscrições: até 17 de outubro de 2025
- Provas objetiva e discursiva: 23 de novembro de 2025
- Remuneração: R$ 12.127,50
Procurador Câmara de Itumbiara (Goiás)
- Banca: Instituto Consulplan
- Vagas: 1 + CR
- Inscrições: 13 de outubro (nesta segunda) a 06 de novembro de 2025
- Provas: 07 de dezembro de 2025
- Remuneração: R$ 8.977,82
Advogado Câmara de Brotas (São Paulo)
- Banca: Instituto DOM
- Vagas: 1 + CR
- Inscrições: até 6 de novembro de 2025
- Provas: 23 de novembro de 2025
- Remuneração: R$ 9.800,00
Advogado Companhia Águas de Joinville (CAJ) (Santa Catarina)
- Banca: AOCP
- Vagas: 1
- Inscrições: até 27 de outubro de 2025
- Provas: 07 de dezembro de 2025
- Remuneração: R$ 11.858,02
Advogado Docas (Ceará)
- Banca: IADE
- Vagas: 6 + 3 CR
- Inscrições: até 17 de outubro de 2025
- Provas: 23 de novembro de 2025
- Remuneração: R$ 8.727,57
Cartório (Pará)
- Banca: IESES
- Inscrições: até 07 de novembro de 2025
- Prova objetiva: 11 de janeiro de 2026
- Vagas: 92
- Remuneração: rendimento líquido do cartório
Ministério Público de Goiás (Promotor)
- Banca: FGV
- Inscrições: até 13 de novembro de 2025
- Prova objetiva: 01 de fevereiro de 2026
- Vagas: 37 + CR
- Remuneração: R$ 34.083,41
Ministério Público do Paraná (Promotor)
- Banca: MP PR
- Inscrições: até 16 de outubro de 2025
- Prova objetiva: 14 de dezembro de 2025
- Vagas: 10 + CR
- Remuneração: R$ 34.083,42
Magistratura São Paulo
- Banca: VUNESP
- Inscrições: até 15 de outubro de 2025
- Prova objetiva: 30 de novembro de 2025
- Vagas: 220
- Remuneração: R$ 34.083,14
Delegado Piauí
- Banca: FGV
- Inscrições: até 14 de novembro de 2025
- Prova Objetiva: 25 de janeiro de 2026
- Prova Escrita Discursiva: 12 de abril de 2026
- Vagas: 30 + 30 CR
- Remuneração: R$ 20.601,38
Analista (Direito) Secretaria Municipal de Educação de Manaus
- Banca: Instituto Consulplan
- Vagas: 1 + CR
- Inscrições: até 05 de novembro de 2025
- Provas: 07 de dezembro de 2025
- Remuneração: R$ 5.300,57.
Procurador Câmara de Porto Velho (Rondônia)
- Banca: IBGP
- Inscrições: até 30 de outubro de 2025
- Provas: 01 de fevereiro de 2026
- Vagas: 1
- Remuneração: R$ 8.146,71
Procurador Câmara de Campo Mourão (Paraná)
- Banca: Fafipa
- Inscrições: até 20 de outubro de 2025
- Provas: 23 de novembro de 2025
- Vagas: CR
- Remuneração: R$ 6.399,13
Procurador Conselho Regional de Administração (CRA) de São Paulo
- Banca: Instituto Consulplan
- Inscrições: até 05 de novembro de 2025
- Provas: 14 de dezembro de 2025
- Vagas: 30 CR
- Remuneração: R$ 5.968,00.
Residência Jurídica Procuradoria Geral do Município de São Paulo
- Banca: Instituto AOCP
- Inscrições: até 24 de outubro de 2025
- Provas: 09 de novembro de 2025
- Vagas: 150
- Salário inicial: R$ 3.449,49
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA