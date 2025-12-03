Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Alcolumbre convoca sessão do Congresso para quinta-feira pela manhã para votar LDO

Os congressistas já concordaram em criar um calendário para pagamentos de emendas parlamentares

Estadão Conteúdo

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), convocou uma sessão conjunta para a quinta-feira, 4, às 11 horas, para votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). O texto será o único item da sessão.

Antes, o PLDO precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento, análise que está prevista para ainda nesta quarta, 3. Neste momento, o relator do projeto, Gervásio Maia (PSB-PB), está fechando o relatório.

Os congressistas já concordaram em criar um calendário para pagamentos de emendas parlamentares impositivas.

Pelo acordo firmado com o governo, 60% desses recursos deverão ser pagos ainda no primeiro semestre de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ORÇAMENTO

LDO

CONGRESSO

VOTAÇÃO

ALCOLUMBRE

CONVOCAÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Preparação natalina

Compras de Natal movimentam comércio de Belém e gasto médio chega a R$ 300

Consumidores reaproveitam enfeites de anos anteriores e pesquisam preços para economizar nas compras que seguem até o fim de dezembro

04.12.25 7h15

Jornalismo premiado

Grupo Liberal conquista Prêmio Ampla de Jornalismo

Jornalistas do Jornal O Liberal e da TV Liberal, emissora afiliada da Globo, são os primeiros lugares da premiação, em Belém

03.12.25 22h26

FIM DE ANO

Procura para Réveillon nas praias paraenses começou antes de setembro, diz o setor

A expectativa para o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS) é que a taxa de ocupação seja de 85%

03.12.25 19h37

política

Alcolumbre convoca sessão do Congresso para quinta-feira pela manhã para votar LDO

Os congressistas já concordaram em criar um calendário para pagamentos de emendas parlamentares

03.12.25 18h44

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

Concurso

Concurso da Caixa: veja as vagas no Pará com salários de até R$ 16,4 mil

As inscrições vão de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 68

27.11.25 13h28

ECONOMIA

13º salário: primeira parcela deve ser paga até esta sexta-feira

O valor é calculado pela soma de metade do salário bruto com a média dos adicionais

28.11.25 8h58

Energia

Bandeira amarela reduz custos da conta de luz; veja dicas para economizar energia

Consumidores de baixa renda podem obter descontos que chegam a 100% na fatura

01.12.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda