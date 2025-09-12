O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O Mercado de São Brás, recentemente revitalizado em Belém, se destaca como um polo gastronômico para quem quer experimentar o melhor da culinária paraense. Entre os pratos mais procurados, o tradicional peixe frito com açaí é o verdadeiro carro-chefe. Feirantes e visitantes celebram a abertura do espaço e o sucesso do mercado como destino para quem deseja conhecer os sabores do Pará.

Horário de funcionamento e o que encontrar

O mercado funciona a partir das 7h da manhã, com opções de café da manhã como tapioquinha, pães e acompanhamentos. Ao longo do dia, o cardápio se amplia, oferecendo pratos típicos para todos os gostos. No almoço, é possível escolher entre peixe frito, tacacá, vatapá, maniçoba e caldos variados.

Na parte de trás do mercado é onde ficam localizadas os boxes com refeições (Foto: Igor Mota | O Liberal)

VEJA MAIS:



A maioria das refeições custa entre R$ 20 e R$ 25, dependendo da opção escolhida. Os pratos incluem carne assada, bife acebolado, fígado, língua, frango frito, frango guisado e até torta de camarão. O açaí pode ser adquirido separadamente, com valores entre R$ 15 e R$ 20.

As sopas e caldos (como camarão, carne, mocotó e frango) têm preço fixo de R$ 15 na maioria dos boxes. Para quem chega de carro, o mercado oferece estacionamento por R$ 5,00 a hora, garantindo mais comodidade aos visitantes.

O peixe é carro-chefe no mercado (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Peixe com açaí: o carro-chefe do Mercado de São Brás

“O peixe com açaí é o nosso carro-chefe, o que a população mais busca”, afirma Madalena, conhecida como Dona Madá, que vende refeições no mercado há quase 30 anos. Desde a reabertura, o espaço passou a receber novos públicos, funcionando todos os dias da semana.

No box de Lúcia Marinho, a preferência pelo peixe com açaí também domina. “O sábado tem dado muita gente, e a maioria vem procurando o peixe com açaí”, conta a vendedora.

Com a proximidade do Círio de Nazaré e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), os feirantes esperam um aumento de até 30% no fluxo de visitantes. Madalena revela que o cardápio ganhará novidades para o mês de outubro, incluindo a maniçoba, e que a equipe será ampliada para atender a demanda.

William tem aproveitado o custo-benefício do mercado para as refeições do dia-a-dia (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Experiência do público

O Mercado de São Brás já se tornou um ponto de encontro popular. Marina Ricini, cirurgiã-dentista, destaca a qualidade da comida e o ambiente agradável: “O peixe frito com açaí é delicioso e o preço é bastante acessível. Eu traria alguém que vem conhecer Belém para experimentar”.

William Nascimento, advogado que trabalha próximo ao mercado, reforça o custo-benefício e a praticidade: “Agora sempre venho almoçar aqui. Tem variedade, preço justo e atendimento rápido”.

Preços no Mercado de São Brás

Sopas e caldos: R$ 15,00

Pratos individuais (carne assada, peixe, frango, dobradinha): R$ 20,00 a R$ 25,00

Bife acebolado, língua e costelinha com macaxeira: R$ 20,00 a R$ 23,00

Maniçoba, charque frito e pirarucu: R$ 25,00

Peixe com açaí: R$ 35,00 a R$ 50,00

Charque com açaí: R$ 50,00

Sucos: R$ 5,00