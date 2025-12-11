Capa Jornal Amazônia
Reservas em hotéis e pousadas de Salinas registram forte demanda e diárias variáveis para Réveillon

As tarifas variam de acordo com o tipo de acomodação, estrutura oferecida e localização, com opções mais econômicas partindo da faixa dos R$ 400 e outras ultrapassando R$ 1.600

Fabyo Cruz
fonte

Município de Salinópolis, no nordeste do Pará (Foto: André Macedo/Ascom Segup)

A previsão de alta movimentação turística em Salinópolis, no nordeste do Pará, já se confirma nas reservas para o Réveillon 2025/2026. Uma pesquisa realizada pela reportagem na plataforma Google Hotels identificou valores médios de R$ 844,20 por diária para casal, considerando o período de 29 de dezembro a 1º de janeiro. As tarifas variam de acordo com o tipo de acomodação, estrutura oferecida e localização, com opções mais econômicas partindo da faixa dos R$ 400 e outras ultrapassando R$ 1.600.

O setor hoteleiro avalia que o comportamento da demanda segue um padrão semelhante ao do ano anterior. Para o advogado Fernando Soares, representante jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS-PA), a ocupação deve continuar elevada. 

“A procura tem se mantido mais ou menos igual à de 2024. Geralmente, começa a crescer a partir dessa semana e estoura depois do Natal”, afirmou. Ele destaca ainda que fatores como o clima influenciam diretamente nas reservas de última hora: “Salinas com chuva não faz o menor sentido”, observou Fernando Soares.

O representante do SHRBS-PA também projeta ocupação próxima ao limite. “Eu calculo que a gente deve manter em torno de 85% a 90% dos leitos até o Réveillon”, estimou. O advogado lembra que o município possui grande diversidade de hospedagens formais e informais, o que amplia a oferta e atende perfis variados de público.

Na praia do Farol Velho, a pousada da proprietária Orsina Daniele Silveira já opera com alta demanda. Ela diz que: “A procura está muito grande. As reservas para o final de ano ficam acima da expectativa”, relatou. A empresária, que atua há 20 anos no setor, afirma que a maior parte das vagas costuma ser preenchida com meses de antecedência. “A partir de novembro e dezembro já é difícil conseguir. Às vezes surgem vagas por causa de trocas, mas são poucas”, explicou .

De acordo com ela, todos os fins de semana de dezembro já apresentam ocupação alta, e o movimento deve seguir intenso “até mais ou menos 15 de janeiro, direto”. Os valores praticados pela pousada variam conforme a capacidade do quarto ou pacote, com diárias que, na relação final, equivalem a cerca de R$ 200 a R$ 250 por pessoa, enquanto pacotes maiores — entre 29 de dezembro e 2 de janeiro — podem ultrapassar R$ 1.800 a R$ 2.500.

Ela também observa que 2025 apresenta um ritmo mais forte que o do ano anterior. “2024 foi um pouquinho devagar, mas em 2025 deu uma acelerada”, avaliou. Para a empresária, a visibilidade crescente do destino tem impulsionado o fluxo. “Salinópolis está atraindo muitas pessoas de fora… Tocantins, Maranhão, Goiás, Distrito Federal. E ainda tem o pessoal de Belém. Isso acelerou mais a demanda”, afirmou.

Panorama das reservas e diárias em Salinópolis — Réveillon 2025/2026

 
Ocupação no Réveillon
  • Previsão do setor: 85% a 90% dos leitos ocupados
  • Maior fluxo: 27/12 a 04/01
  • Hospedagens informais também ampliam a oferta no período
Quando as reservas se esgotam
  • Alta demanda a partir de: novembro
  • Difícil encontrar vagas em: dezembro
  • Ocupação intensa até: 15 de janeiro
Faixa de preços para casal (29/12 a 01/01)
  • Econômicas: a partir de R$ 438
  • Intermediárias: R$ 700 a R$ 900
  • Alta categoria: até R$ 1.600+
  • Média geral encontrada: R$ 844,20 por diária
O que influencia no valor
  • Localização (proximidade da praia)
  • Tipo de acomodação
  • Estrutura oferecida
  • Data da reserva (quanto mais perto, maior o preço)
  • Clima: impacta decisões de última hora

Tendência 2025

  • Procura maior que em 2024, segundo pousadas
  • Crescente presença de turistas de:
  • Tocantins
  • Maranhão
  • Goiás
  • Distrito Federal
  • Além da forte demanda de Belém e região
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

