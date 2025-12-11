Capa Jornal Amazônia
Último Mega Auto Feirão do ano começa em Belém com 300 veículos seminovos no Porto Futuro

Evento reúne 14 lojas e bancos com taxas especiais; vendas de veículos no Pará cresceram em novembro e acumulam alta em 2025

Gabriel da Mota

Quem deseja terminar o ano de carro ou moto nova tem uma última oportunidade em Belém. Começou nesta quinta-feira (11) e segue até domingo (14), das 9h às 21h, no estacionamento do Porto Futuro, o Mega Auto Feirão. O evento reúne mais de 300 veículos seminovos e motos zero quilômetro, com a participação de 14 revendedoras e três lojas de motocicletas, oferecendo condições facilitadas, como financiamento em até 60 vezes e carência para o primeiro pagamento apenas após o Carnaval.

image Feirão começou nesta quinta (11) e vai até domingo (14), das 9h às 21h (Cristino Martins / O Liberal)

A ação ocorre em um momento aquecido para o setor automotivo paraense. Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o Pará registrou um total de 25.037 veículos vendidos apenas em novembro de 2025. O número representa um crescimento de 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram comercializadas 21.138 unidades. No acumulado do ano, o estado já soma quase 300 mil negociações.

Confiança e crédito facilitado

Para o presidente da Associação das Concessionárias e Revendas do Pará (Assovepa), Aldo Oliveira, o cenário positivo é impulsionado pela baixa inadimplência local, o que atrai maior oferta de crédito por parte dos bancos.

"No Brasil todo, temos visto crescimento na venda de seminovos. No ano passado, foram 13 milhões de carros vendidos, e esse ano já passamos de 15 milhões de unidades. Segundo a Fenauto, a venda de seminovos é cerca de três a quatro vezes maior que a de carros novos, principalmente pela questão dos preços. E o Pará é um dos estados que mais cresce nesse setor, porque é uma praça boa para se comercializar, com carros muito bons e poucos problemas de inadimplência", avaliou o presidente.

image Aldo Oliveira, presidente da Assovepa (Cristino Martins / O Liberal)

A presença da associação no evento visa garantir segurança jurídica e mecânica para o consumidor, uma vez que apenas lojas associadas participam da exposição.

image Além de carros seminovos, motos zero quilômetro também estão sendo comercializadas no feirão (Cristino Martins / O Liberal)

Vantagens de negociação no local

Organizado em uma área central e turística da capital, o feirão aposta na comodidade e na concorrência direta entre os lojistas para beneficiar o comprador. A expectativa da organização é movimentar cerca de 200 vendas até o fim de semana, com seminovos cujos preços variam de R$ 30 mil a R$ 200 mil.

"A grande vantagem desse feirão, que é o último do ano, é que você encontra as 14 melhores lojas da cidade num só local. O cliente sai de loja em loja, pegando a melhor proposta para definir qual é o carro que ele quer. Se você conseguir uma parcela de R$ 100 a menos num financiamento de 60 meses, você economiza R$ 6 mil. E aqui no Porto Futuro, pode circular com tranquilidade, trazer a família. É um local no centro da cidade, confortável e com oportunidades únicas para comprar o seu carro ou a sua moto", afirmou Mauro Cleber, organizador do evento.

image Mauro Cléber, organizador do evento (Cristino Martins / O Liberal)

Condições financeiras exclusivas

O evento conta com a parceria do Banco Santander para a análise de crédito imediata. Segundo Amândio Holanda, líder de financiamentos da instituição na região, o momento de fechamento de ano propicia taxas mais agressivas.

"A gente consegue as melhores condições e ofertas. O cliente já sai com o seu veículo, podendo ser financiado em até 60 meses, zero de entrada e pagando a primeira parcela só para depois do Carnaval. Além disso, ele pode sair com o veículo segurado por um, dois ou até três anos, já incluso no financiamento. As taxas, condições e ofertas especiais aqui no feirão são avaliadas de acordo com cada perfil de cliente", explicou o representante bancário.

image Amândio Holanda, representante do banco parceiro (Cristino Martins / O Liberal)

Serviço - Mega Auto Feirão Porto Futuro

Data: até 14 de dezembro (domingo)

Horário: 9h às 21h

Local: estacionamento do Porto Futuro – travessa Rui Barbosa, 200, bairro do Reduto

Entrada: gratuita

