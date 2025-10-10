Tucupi em caixinha de leite? Confira a novidade lançada no Pará
Produto 100% natural e sem conservantes traz praticidade para pratos como tacacá e pato no tucupi, ícones da culinária amazônica
Um dos ingredientes mais tradicionais da culinária amazônica, acaba de ganhar uma nova apresentação que promete facilitar o consumo e ampliar sua durabilidade. A empresa paraense Amazon Flavors lançou o tucupi com jambu em embalagem Tetra Pak, semelhante às caixinhas de leite, com promessa de conservação prolongada sem adição de conservantes.
A novidade foi anunciada às vésperas do Círio de Nazaré, quando o consumo de pratos típicos como o pato no tucupi e o tacacá aumenta em todo o Pará. Segundo a marca, o produto é 100% natural, sem glutamato monossódico e livre de conservantes. A proposta é levar o sabor da Amazônia para mais lares, com mais praticidade e segurança alimentar.
O que é tucupi e como ele é feito?
O tucupi é um caldo amarelado, ácido e aromático, extraído da mandioca brava. Após a extração, o líquido é fermentado e cozido por horas com temperos como chicória, alho e sal. O preparo é necessário para eliminar a toxicidade da planta, tornando o caldo seguro para consumo.
Normalmente, ele é vendido em feiras e supermercados embalados em garrafas pet geralmente de 600ml, 1l, 1litro e meio e dois litros. A novidade, promete um armazenamento melhorado e ainda durabilidade de um ano.
Veja as etapas da produção tradicional do tucupi
- Extração da raiz: a mandioca brava é descascada e ralada.
- Espremer e separar: o líquido é separado do amido após repouso.
- Fermentação e cozimento: o caldo é fermentado e depois fervido com temperos.
- Resultado: um caldo ácido, amarelo e com sabor marcante, típico da região.
Onde o tucupi é usado?
Ingrediente essencial em pratos típicos do Norte do Brasil, o tucupi está presente em receitas como:
- Pato no tucupi: prato tradicional servido no Círio de Nazaré.
- Tacacá: 'caldo' com tucupi, goma de tapioca, jambu e camarão.
- Molhos e caldeiradas: usado como base ácida e aromática para outras preparações.
- Arroz: usado também para cozinhar arroz e deixar um gostinho bem característico.
Tradição e inovação na mesma embalagem
O tucupi representa uma herança dos povos indígenas amazônicos e reflete a riqueza da culinária regional. Com a nova embalagem, o produto busca alcançar novos públicos e facilitar o transporte, o armazenamento e o preparo, mantendo o sabor e a identidade cultural.
