Almoço do Círio: veja as comidas típicas servidas durante a Festa de Nazaré

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, além de homenagear a Rainha da Amazônia, também é momento de confraternização entre familiares e amigos. A festa dura duas semanas e, nesse período, comidas típicas paraenses são preparadas para o tradicional Almoço do Círio. Entre os pratos, os principais são a maniçoba e o pato no tucupi.

VEJA MAIS

Especialmente durante o mês de outubro, o Pará é invadido pelo cheiro de maniçoba (Marcelo Lelis)

A maniçoba é preparada a partir da maniva, folha extraída da mandioca, e precisa de sete dias de cozimento. Esse tempo mínimo é necessário para retirar o cianeto presente na planta e torná-la própria para consumo, anulando qualquer risco de intoxicação. Junto à folhagem, costuma-se colocar carnes, como toucinho, charque, linguiça calabresa, paio, bacon, chouriço, bucho, costela de porco e pé de boi.

O Pato no Tucupi tem uma variação bastante conhecida: o Frango no Tucupi (Marcelo Lelis)

O pato no tucupi, assim como a maniçoba, tem como base a mandioca. Enquanto o prato com carne bovina e suína usa as folhas, o preparado com ave utiliza o líquido amarelo e ácido extraído por meio de moedor e prensa. Normalmente, o pato no tucupi é servido com jambu e arroz branco, mas algumas pessoas gostam de adicionar pimenta, intensificando o sabor.

O Almoço do Círio também recebe outras comidas típicas do Pará, como o tacacá, um tipo de caldo preparado com tucupi, jambu, camarão e goma feita com tapioca e água. Outra escolha é o vatapá paraense, prato que usa dendê e camarão como ingredientes principais. Para a sobremesa, doces feitos à base de cupuaçu, bacuri e muruci são escolhidos: sorvetes, tortas e mousses, por exemplo.