Quantas procissões o Círio tem? Veja quais são, quando e onde acontecem
Os cortejos da Festa de Nazaré ocorrem, em 2025, entre os dias 08 e 27 de outubro
O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, festejo tradicional de Belém do Pará, ocorre todos os anos em outubro. Marcado por fé, devoção e promessas, o evento é a maior festa religiosa do Brasil e recebe milhões de pessoas. A programação oficial dura duas semanas e conta com missas, romarias e atividades de homenagem à Rainha da Amazônia. Nesse período, o ponto alto acontece no segundo domingo do mês: a Procissão Principal, agendada em 2025 para o dia 12.
Ao todo, 14 procissões acontecem durante o Círio: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio. Os cortejos, em 2025, estão marcados para começar no dia 08 de outubro e finalizam no dia 27 do mesmo mês.
Procissões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025
1) Romaria Traslado dos Carros
- Dia: 08 de outubro, quarta-feira
- Horário: 20h
- Local de saída: Praça Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, S/N - Nazaré)
2) Traslado para Ananindeua e Marituba
- Dia: 10 de outubro, sexta-feira
- Horário: 8h
- Local de saída: Basílica-Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1300 - Nazaré)
3) Romaria Rodoviária
- Dia: 11 de outubro, sábado
- Horário: 5h30
- Local de saída: Santuário Nossa Senhora das Graças, Igreja Matriz de Ananindeua (BR-316, S/N - Centro. Ananindeua)
4) Romaria Fluvial
- Dia: 11 de outubro, sábado
- Horário: 9h
- Local de saída: Trapiche de Icoaraci (Rua Siqueira Mendes, 373 - Cruzeiro)
5) Moto Romaria
- Dia: 11 de outubro, sábado
- Horário: 11h30
- Local de saída: Praça Pedro Teixeira (Avenida Marechal Hermes, S/N - Campina)
6) Trasladação
- Dia: 11 de outubro, sábado
- Horário: 17h30
- Local de saída: Colégio Gentil Bittencourt (Avenida Governador Magalhães Barata, 137 - Nazaré)
7) Procissão Principal do Círio de Nazaré
- Dia: 12 de outubro, domingo
- Horário: 7h
- Local de saída: Catedral de Belém (Praça Dom Frei Caetano Brandão, S/N - Cidade Velha)
8) Ciclo Romaria
- Dia: 18 de outubro, sábado
- Horário: 8h
- Local de saída: Praça Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, S/N - Nazaré)
9) Romaria da Juventude
- Dia: 18 de outubro, sábado
- Horário: 16h
- Local de saída: Paróquia São Miguel (Avenida Alcindo Cacela, 2984 - Cremação)
10) Romaria das Crianças
- Dia: 19 de outubro, domingo
- Horário: 7h
- Local de saída: Praça Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, S/N - Nazaré)
11) Romaria dos Corredores
- Dia: 25 de outubro, sábado
- Horário: 5h
- Local de saída: Praça Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, S/N - Nazaré)
12) Romaria da Acessibilidade
- Dia: 25 de outubro, sábado
- Horário: 8h
- Local de saída: Praça Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, S/N - Nazaré)
13) Procissão da Festa
- Dia: 26 de outubro, domingo
- Horário: 7h
- Local de saída: Comunidade São Brás (Passagem Tapajós, 39 - São Brás)
14) Recírio
- Dia: 27 de outubro, segunda-feira
- Horário: 8h
- Local de saída: Praça Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, S/N - Nazaré)
