Quantas procissões o Círio tem? Veja quais são, quando e onde acontecem

Os cortejos da Festa de Nazaré ocorrem, em 2025, entre os dias 08 e 27 de outubro

Lívia Ximenes

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, festejo tradicional de Belém do Pará, ocorre todos os anos em outubro. Marcado por fé, devoção e promessas, o evento é a maior festa religiosa do Brasil e recebe milhões de pessoas. A programação oficial dura duas semanas e conta com missas, romarias e atividades de homenagem à Rainha da Amazônia. Nesse período, o ponto alto acontece no segundo domingo do mês: a Procissão Principal, agendada em 2025 para o dia 12.

Ao todo, 14 procissões acontecem durante o Círio: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio. Os cortejos, em 2025, estão marcados para começar no dia 08 de outubro e finalizam no dia 27 do mesmo mês.

Procissões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025

1) Romaria Traslado dos Carros

2) Traslado para Ananindeua e Marituba

3) Romaria Rodoviária

4) Romaria Fluvial

5) Moto Romaria

6) Trasladação

7) Procissão Principal do Círio de Nazaré

8) Ciclo Romaria

9) Romaria da Juventude

10) Romaria das Crianças

11) Romaria dos Corredores

12) Romaria da Acessibilidade

13) Procissão da Festa

14) Recírio

Palavras-chave

círio de nazaré

círio 2025

círio de nazaré 2025

procissões do círio

procissões do círio 2025

Romarias

romarias do círio de nazaré
Círio 2025
