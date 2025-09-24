Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: confira a programação completa da festividade

O início do festejo é marcado pela Missa dos Comunicadores, no dia 06 de outubro, e encerra com o Recírio, marcado para 27 de outubro

Lívia Ximenes
Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré na presidente Vargas (Maycon Marte/O Liberal)

O Círio de Nazaré ocorre tradicionalmente no mês de outubro em Belém e conta com missas, celebrações e romarias. Em 2025, a programação oficial da festividade inicia no dia 06 (segunda-feira), com a Missa dos Comunicadores, e vai até o dia 27 (segunda-feira), com o Recírio. A Procissão Principal está marcada para o dia 12 (domingo) e inicia às 7h, saindo da Catedral de Belém rumo à Praça Santuário.

image Círio 2025: estão encerradas as vendas do 2º lote de ingressos para as arquibancadas
No segundo lote, foram disponibilizados 2.500 ingressos ao público

image 'Círio Iluminado' deste ano contará com roda-gigante de 36 metros de altura e mais de 60 shows
A programação, em Belém, vai ocorrer de 6 a 19 de outubro, na praça Waldemar Henrique

image Corpo de Bombeiros realiza vistoria técnica no Parque ITA nesta sexta-feira (26)
Vistoria dos bombeiros está agendada para às 10h, no parque localizado no Estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré

Confira a programação completa do Círio de Nazaré 2025

06/10, segunda:

  • 18h - Missa dos Comunicadores (Basílica-Santuário de Nazaré)

07/10, terça:

  • 18h - Missa de Abertura da Festa (Basílica-Santuário de Nazaré)

08/10, quarta:

  • 18h - Início da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento (Capela do Bom Pastor)
  • 20h - Romaria Traslado dos Carros (Praça Santuário de Nazaré)

09/10, quinta:

  • 18h - Apresentação do Manto (Basílica-Santuário de Nazaré)

10/10, sexta:

  • 6h - Encerramento da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento (Capela do Bom Pastor)
  • 8h - Traslado para Ananindeua e Marituba (Basílica-Santuário de Nazaré)
  • 20h - Canto para Maria (Basílica-Santuário de Nazaré)

11/10, sábado:

  • 5h30 - Romaria Rodoviária (Igreja Matriz de Ananindeua)
  • 9h - Romaria Fluvial (Trapiche de Icoaraci)
  • 11h30 - Moto Romaria (Praça Pedro Teixeira)
  • 12h - Descida da Imagem (Basílica-Santuário de Nazaré)
  • 16h30 - Missa de Trasladação (Colégio Gentil Bittencourt)
  • 17h30 - Trasladação (Colégio Gentil Bittencourt)

12/10, domingo:

  • 6h - Missa do Círio (Catedral de Belém)
  • 12h - Procissão Principal do Círio de Nazaré (Catedral de Belém)

18/10, sábado:

  • 8h - Ciclo Romaria (Praça Santuário de Nazaré)
  • 16h - Romaria da Juventude (Paróquia São Miguel)

19/10, domingo:

  • 7h - Romaria das Crianças (Praça Santuário de Nazaré)

25/10, sábado:

  • 5h - Romaria dos Corredores (Praça Santuário de Nazaré)
  • 8h - Romaria da Acessibilidade (Praça Santuário de Nazaré)

26/10, domingo:

  • 7h - Procissão da Festa (Comunidade São Brás)
  • 18h - Missa de Encerramento (Basílica-Santuário de Nazaré)

27/10, segunda:

  • 6h - Subida da Imagem (Basílica-Santuário de Nazaré)
  • 7h - Missa do Recírio (Praça Santuário de Nazaré)
  • 8h - Recírio (Praça Santuário de Nazaré

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

