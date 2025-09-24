Círio 2025: confira a programação completa da festividade
O início do festejo é marcado pela Missa dos Comunicadores, no dia 06 de outubro, e encerra com o Recírio, marcado para 27 de outubro
O Círio de Nazaré ocorre tradicionalmente no mês de outubro em Belém e conta com missas, celebrações e romarias. Em 2025, a programação oficial da festividade inicia no dia 06 (segunda-feira), com a Missa dos Comunicadores, e vai até o dia 27 (segunda-feira), com o Recírio. A Procissão Principal está marcada para o dia 12 (domingo) e inicia às 7h, saindo da Catedral de Belém rumo à Praça Santuário.
Confira a programação completa do Círio de Nazaré 2025
06/10, segunda:
- 18h - Missa dos Comunicadores (Basílica-Santuário de Nazaré)
07/10, terça:
- 18h - Missa de Abertura da Festa (Basílica-Santuário de Nazaré)
08/10, quarta:
- 18h - Início da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento (Capela do Bom Pastor)
- 20h - Romaria Traslado dos Carros (Praça Santuário de Nazaré)
09/10, quinta:
- 18h - Apresentação do Manto (Basílica-Santuário de Nazaré)
10/10, sexta:
- 6h - Encerramento da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento (Capela do Bom Pastor)
- 8h - Traslado para Ananindeua e Marituba (Basílica-Santuário de Nazaré)
- 20h - Canto para Maria (Basílica-Santuário de Nazaré)
11/10, sábado:
- 5h30 - Romaria Rodoviária (Igreja Matriz de Ananindeua)
- 9h - Romaria Fluvial (Trapiche de Icoaraci)
- 11h30 - Moto Romaria (Praça Pedro Teixeira)
- 12h - Descida da Imagem (Basílica-Santuário de Nazaré)
- 16h30 - Missa de Trasladação (Colégio Gentil Bittencourt)
- 17h30 - Trasladação (Colégio Gentil Bittencourt)
12/10, domingo:
- 6h - Missa do Círio (Catedral de Belém)
- 12h - Procissão Principal do Círio de Nazaré (Catedral de Belém)
18/10, sábado:
- 8h - Ciclo Romaria (Praça Santuário de Nazaré)
- 16h - Romaria da Juventude (Paróquia São Miguel)
19/10, domingo:
- 7h - Romaria das Crianças (Praça Santuário de Nazaré)
25/10, sábado:
- 5h - Romaria dos Corredores (Praça Santuário de Nazaré)
- 8h - Romaria da Acessibilidade (Praça Santuário de Nazaré)
26/10, domingo:
- 7h - Procissão da Festa (Comunidade São Brás)
- 18h - Missa de Encerramento (Basílica-Santuário de Nazaré)
27/10, segunda:
- 6h - Subida da Imagem (Basílica-Santuário de Nazaré)
- 7h - Missa do Recírio (Praça Santuário de Nazaré)
- 8h - Recírio (Praça Santuário de Nazaré
