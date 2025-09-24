Corpo de Bombeiros realiza vistoria técnica no Parque ITA nesta sexta-feira (26)

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM/PA) realizará, nesta sexta-feira (26), às 10h, a vistoria técnica no Parque de Diversão ITA, instalado no Estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré. A inspeção analisa todos os anos as condições de segurança dos brinquedos, etapa necessária para a liberação de funcionamento do espaço durante o Círio de Nazaré.

Caso a liberação seja concedida ainda na sexta-feira, o Parque já poderá iniciar suas atividades no mesmo dia, a partir das 17h.

Em relação ao Arraial de Nazaré, a montagem dos estandes ainda está em andamento. Dessa forma, a vistoria do Corpo de Bombeiros será agendada posteriormente. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) prevê a abertura completa do Arraial até o dia 30 de setembro.