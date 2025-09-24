'Círio Iluminado' deste ano contará com roda-gigante de 36 metros de altura e mais de 60 shows

A Equatorial Pará anunciou, na manhã desta quarta-feira (24), um plano especial de investimentos e operação para assegurar o fornecimento de energia elétrica durante o Círio. E também divulgou a programação da segunda edição do “Círio Iluminado”, que será realizado de 6 a 19 de outubro, contará com uma roda-gigante de 36 metros de altura e com mais de 60 metros de altura.

O plano de operação do Círio 2025 tem o objetivo de garantir a qualidade e a segurança no fornecimento de energia elétrica, além do rápido restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção do serviço. O planejamento envolve ações de mobilização de equipes para as principais procissões. Ao todo, 170 profissionais estarão mobilizados nos dias 11 (Trasladação) e 12 de outubro (dia da grande procissão), com 44 equipes de atendimento.

Segundo o superintendente da Equatorial Pará, Geraldo Fernandez, as ações começaram no início do ano e foram intensificadas em agosto, com R$ 5 milhões aplicados em melhorias da rede e manutenções preventivas, como podas de árvores, troca de equipamentos e ajustes nas fiações. “Todo esse plano visa garantir que a rede tenha a maior confiabilidade e segurança possível. Também temos um plano operacional completo para os dias 11 e 12”, afirmou.

Os cerca de 170 profissionais e 44 equipes estarão de prontidão, posicionados em pontos estratégicos para responder com rapidez e segurança a qualquer intercorrência na rede elétrica. A orientação é que a população acione os canais de atendimento da Equatorial em caso de ocorrências. O superintendente destacou ainda que, para esta edição do Círio Iluminado, 100% da rede que atende o circuito da procissão e vias adjacentes foi renovada, o que deve ampliar a confiabilidade e a segurança do sistema.

Além do trabalho operacional, Geraldo Fernandez ressaltou o papel da empresa no incentivo à cultura paraense. “Desde 2019, somos o maior patrocinador da cultura do estado. A empresa já investiu cerca de R$ 60 milhões. Neste ano, haverá uma programação especial para valorizar artistas e manifestações culturais ligadas ao Círio, o maior evento religioso e cultural do Pará", disse.

Feira reunirá 400 microempreendedores, o dobro do ano passado.

Segundo Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social, o evento deste ano terá muitas novidades. “Vamos começar dia 6 e vai até o dia 19 de outubro. A nossa roda-gigante passará de 24 para 36 metros de altura”, contou. Haverá, também, a feira de empreendedorismo. “Ano passado, foram 200 microempreendedores. Este ano, serão 400”, disse. A programação artística contará com mais de 60 shows gratuitos, todos com artistas da região, reforçando a valorização da cultura paraense. A roda-gigante, a feira e os shows vão ocorrer, novamente, na praça Waldemar Henrique.

Michelle Miranda também disse que será mantida a parceria com a Cruz Vermelha, com o repasse de R$ 120 mil para apoiar o atendimento durante o período. “O olhar que nós tivemos... Olhar para os microempreendedores. Olhar para as nossas famílias. Vai ser um ambiente para a família. Círio é isso: é um encontro, é estarmos todos juntos”, afirmou.

Estrutura e Segurança Elétrica

Para garantir conforto e segurança a trabalhadores e visitantes, a empresa montou uma estrutura especial de atendimento no Centro Social de Nazaré para solicitações de ligações provisórias de energia. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira e exige RG, CPF, endereço, carga necessária e datas de uso, com pedido feito com, no mínimo, cinco dias de antecedência, explicou o executivo de Segurança Elton Lucena.

Ele alertou para os cuidados com as instalações elétricas: é necessário contratar um profissional qualificado e garantir a segurança não só de quem vai utilizar esse ponto, mas de toda a população que estará em Belém durante o período do Círio. “Quando a gente fala do Círio de Nazaré, é muita gente na rua. E as pessoas querem manifestar essa alegria. E a utilização de serpentinas, por exemplo, é muito comum”, contou. “Existe a orientação de jamais utilizar material metálico, porque, em contato com a rede elétrica, pode gerar acidentes. Pode deixar um trecho sem energia e machucar as pessoas”, afirmou. Os fogos de artifício jamais devem ser direcionados à rede elétrica. “Eu preciso garantir um Círio seguro e garantir a alegria da festa. Esse é o principal objetivo”, disse.

O presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial Pará, Isaias Oscar Skeete Junior, destacou a importância dessa parceria para que a instituição possa realizar os atendimentos durante o Círio. “O volume de pessoas é muito grande. A estimativa para o Círio deste ano é de mais de 2,5 milhões de pessoas por causa da COP”, afirmou.

Durante toda a quadra nazarena, a Equatorial disponibilizará atendimento prioritário, inclusive com manobras pré-definidas, à Basílica Santuário de Nazaré, à Praça Santuário/CAN, ao Arraial de Nazaré e à Casa de Plácido. Nos dias 11 e 12 de outubro, essa prioridade também se estenderá a todas as emissoras de televisão que cobrirão a Trasladação e o Círio.

Ligações Provisórias

A Equatorial Pará está com um posto exclusivo para que os permissionários do Arraial de Nazaré e os trabalhadores informais que tenham pontos de venda nos trajetos das procissões do Círio possam solicitar ligação provisória de energia elétrica. O atendimento ocorrerá até a próxima semana, no Centro Social de Nazaré, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Os interessados devem apresentar documentos como identidade, CPF e informar o endereço completo, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória. No caso específico dos permissionários cadastrados para o Arraial, eles devem levar, também, o contrato do box. Após a avaliação de carga, a Equatorial Pará vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento.

Orientações de Segurança

Nesse período, é comum as homenagens a Nossa Senhora e o principal risco está relacionado aos papéis metálicos ou de outros componentes que as pessoas costumam soltar durante as romarias. Qualquer projeção deve ocorrer longe da rede elétrica.

É necessário ter cuidado com os fogos de artifício. O recomendado é utilizá-los o mais longe possível da rede de energia e adotar as orientações de segurança do fabricante dos fogos.

A distribuidora reforça que as pessoas evitem subir em árvores, marquises ou outras estruturas que estejam próximas da fiação, pois choques elétricos também podem ocorrer por indução.

Para registrar qualquer tipo de ocorrência ou acidente envolvendo a rede elétrica de energia, deve-se entrar em contato imediatamente com a Equatorial Energia Pará por meio do 0800 091 0196 e informar casos de risco como incêndios, faísca na rede elétrica, cabos partidos, entre outros.