Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Círio Iluminado 2025 leva oficinas de capacitação gratuitas para bairros de Belém

Atividades ocorrerão nos bairros do Tenoné, Umarizal, Telégrafo, Castanheira e Jurunas

O Liberal
fonte

Várias pessoas participaram da primeira formação do Círio Iluminado 2025, no bairro do Tenoné. (Divulgação / Equatorial Pará)

A alegria de aprender algo novo trouxe luz aos olhos de Raimunda Oliveira, 95 anos, durante o primeiro dia de workshops do projeto “Círio Iluminado 2025”. Com um sorriso no rosto, a idosa estava empolgada.

"As pessoas olham para mim e acham que eu estou velho para fazer as coisas ou aprender algo novo. Gostei de fazer um workshop de artesanato e já estou aprendendo", declarou.

O bairro do Tenoné foi o primeiro a receber o projeto. A aposentada Raimunda Oliveira, moradora da área, é uma das participantes dos dez workshops que iniciaram ontem (08) e seguem até o fim de outubro. As aulas práticas de artesanato ocorrem na sede da Associação de Moradores do Tenoné II, em turmas pela manhã e à tarde, entre os dias 8 e 12 de setembro.

A iniciativa, totalmente gratuita, é uma produção da Aspeccom Produções, com patrocínio da Equatorial Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará.

Além do Tenoné, os bairros Umarizal, Telégrafo, Castanheira e Jurunas também recebem atividades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo perfil oficial do projeto no Instagram: @cirioiluminado.

Nesta etapa inicial, serão oferecidos oficinas de artesanato, pintura, grafitagem, música inclusiva e gastronomia em cinco bairros de Belém. O objetivo é capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e gerar novas oportunidades de renda para as famílias.

Ao todo, serão dez escritórios gratuitos até 31 de outubro. Os alunos certificados e alguns serão selecionados para integrar a “Vila Círio Iluminado”.

A arte-educadora Lilian Oliveira diz que a transformação social é o que motiva.

"É muito gratificante para mim ministrar escritórios para projetos sociais. Isso me enriquece como pessoa e como profissional. Por mais que eles nunca tenham feito um trabalho manual, ver o resultado final ao término da oficina é espetacular", comemora.

Para o diretor cultural do Círio Iluminado 2025, Olívio Rafael, a ação é fruto de um esforço coletivo para deixar um legado de educação e capacitação.

“É uma programação especial, que começa nas comunidades, levando conhecimento, incentivando, criando oportunidades, ajudando novos profissionais que vão poder, quem sabe, viver da sua própria arte.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o início dos workshops marca mais uma edição promissória do projeto.

"Ano passado, o Círio Iluminado foi um grande sucesso, com a participação de milhares de pessoas em todas as nossas programações. Agora, em 2025, começamos com os workshops profissionalizantes nas comunidades, mas ainda teremos muitas novidades nas próximas semanas. Faremos um Círio Iluminado histórico, e esse é só o começo", afirma.

 

Calendário de Oficinas do Círio Iluminado

1. Tenoné

Oficinas de Artesanato

Onde: Associação de Moradores do Tenoné II (Rua Primeira, 235 - entre Primeira e Segunda Travessas)

Quando: De 8 a 12 de setembro

Horário: Manhã (9h às 12h) e Tarde (14h às 17h)

2. Umarizal

Oficinas de Pintura e Artesanato

Onde: APAE Belém (Av. Generalíssimo Deodoro, 413)

Quando: 15 a 19 de setembro

Horário: Manhã (9h às 12h) e Tarde (14h às 17h)

3. Telégrafo

Oficinas de Música do Projeto Sons Inclusivos

Onde: Fundação Curro Velho (Rua Professor Nelson Ribeiro, 287)

Quando: 22 a 26 de setembro

Horário: Tarde (14h às 17h) e Noite (18h às 21h)

4. Tenoné

Oficina de Gastronomia

Onde: Associação de Moradores do Tenoné II (Rua Primeira, 235 - entre Primeira e Segunda Travessas)

Quando: De 20 a 24 de outubro

Horário: Tarde (14h às 17h)

5. Castanheira

Oficinas de Grafitagem do projeto Rua Viva

Onde: Associação dos Moradores Castanheira (Rua Vinte e Três de Agosto, 125)

Quando: dias 5 e 6 de setembro

Horário: Manhã (9h às 12h) e Tarde (14h às 17h)

6. Jurunas

Oficina de Artesanato

Onde: Associação dos Moradores Tancredo Neves (Travessa Monte Alegre, 1546)

Quando: De 27 a 31 de outubro

Horário: Manhã (9h às 12h)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação

círio iluminado 2025

cursos gratuitos

belém

tenoné
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque da Residência em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque da Residência, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam por perto

08.09.25 16h31

Desfile 7 de setembro - geral

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Campus da UFPA, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Campus da UFPA, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

03.09.25 14h23

MAIS LIDAS EM BELÉM

ATO POLÍTICO

Ato na Avenida Nazaré reúne apoiadores e parlamentares para críticas ao governo Lula e STF

Deputados do PL e cidadãos expressam críticas ao judicialismo e pedem liberdade e justiça

07.09.25 10h48

DIA DA INDEPENDÊNCIA

7 de setembro: desfile cívico-militar reúne milhares de pessoas na Presidente Vargas, em Belém

Programação reuniu autoridades, militares e população em homenagem à Independência do Brasil

07.09.25 9h57

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Confira as imagens do desfile cívico-militar de 7 de setembro em Belém

Celebração dos 203 anos da Independência do Brasil reuniu autoridades, militares e a população na Avenida Presidente Vargas

07.09.25 10h36

BELÉM

Basílica Santuário de Nazaré apresenta primeira parte de restauro na parte interna

Ação contempla vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e das 16 capelas laterais da igreja

08.09.25 7h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda