Círio Iluminado 2025 leva oficinas de capacitação gratuitas para bairros de Belém

A alegria de aprender algo novo trouxe luz aos olhos de Raimunda Oliveira, 95 anos, durante o primeiro dia de workshops do projeto “Círio Iluminado 2025”. Com um sorriso no rosto, a idosa estava empolgada.

"As pessoas olham para mim e acham que eu estou velho para fazer as coisas ou aprender algo novo. Gostei de fazer um workshop de artesanato e já estou aprendendo", declarou.

O bairro do Tenoné foi o primeiro a receber o projeto. A aposentada Raimunda Oliveira, moradora da área, é uma das participantes dos dez workshops que iniciaram ontem (08) e seguem até o fim de outubro. As aulas práticas de artesanato ocorrem na sede da Associação de Moradores do Tenoné II, em turmas pela manhã e à tarde, entre os dias 8 e 12 de setembro.

A iniciativa, totalmente gratuita, é uma produção da Aspeccom Produções, com patrocínio da Equatorial Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará.

Além do Tenoné, os bairros Umarizal, Telégrafo, Castanheira e Jurunas também recebem atividades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo perfil oficial do projeto no Instagram: @cirioiluminado.

Nesta etapa inicial, serão oferecidos oficinas de artesanato, pintura, grafitagem, música inclusiva e gastronomia em cinco bairros de Belém. O objetivo é capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e gerar novas oportunidades de renda para as famílias.

Ao todo, serão dez escritórios gratuitos até 31 de outubro. Os alunos certificados e alguns serão selecionados para integrar a “Vila Círio Iluminado”.

A arte-educadora Lilian Oliveira diz que a transformação social é o que motiva.

"É muito gratificante para mim ministrar escritórios para projetos sociais. Isso me enriquece como pessoa e como profissional. Por mais que eles nunca tenham feito um trabalho manual, ver o resultado final ao término da oficina é espetacular", comemora.

Para o diretor cultural do Círio Iluminado 2025, Olívio Rafael, a ação é fruto de um esforço coletivo para deixar um legado de educação e capacitação.

“É uma programação especial, que começa nas comunidades, levando conhecimento, incentivando, criando oportunidades, ajudando novos profissionais que vão poder, quem sabe, viver da sua própria arte.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o início dos workshops marca mais uma edição promissória do projeto.

"Ano passado, o Círio Iluminado foi um grande sucesso, com a participação de milhares de pessoas em todas as nossas programações. Agora, em 2025, começamos com os workshops profissionalizantes nas comunidades, mas ainda teremos muitas novidades nas próximas semanas. Faremos um Círio Iluminado histórico, e esse é só o começo", afirma.

Calendário de Oficinas do Círio Iluminado

1. Tenoné

Oficinas de Artesanato

Onde: Associação de Moradores do Tenoné II (Rua Primeira, 235 - entre Primeira e Segunda Travessas)

Quando: De 8 a 12 de setembro

Horário: Manhã (9h às 12h) e Tarde (14h às 17h)

2. Umarizal

Oficinas de Pintura e Artesanato

Onde: APAE Belém (Av. Generalíssimo Deodoro, 413)

Quando: 15 a 19 de setembro

Horário: Manhã (9h às 12h) e Tarde (14h às 17h)

3. Telégrafo

Oficinas de Música do Projeto Sons Inclusivos

Onde: Fundação Curro Velho (Rua Professor Nelson Ribeiro, 287)

Quando: 22 a 26 de setembro

Horário: Tarde (14h às 17h) e Noite (18h às 21h)

4. Tenoné

Oficina de Gastronomia

Onde: Associação de Moradores do Tenoné II (Rua Primeira, 235 - entre Primeira e Segunda Travessas)

Quando: De 20 a 24 de outubro

Horário: Tarde (14h às 17h)

5. Castanheira

Oficinas de Grafitagem do projeto Rua Viva

Onde: Associação dos Moradores Castanheira (Rua Vinte e Três de Agosto, 125)

Quando: dias 5 e 6 de setembro

Horário: Manhã (9h às 12h) e Tarde (14h às 17h)

6. Jurunas

Oficina de Artesanato

Onde: Associação dos Moradores Tancredo Neves (Travessa Monte Alegre, 1546)

Quando: De 27 a 31 de outubro

Horário: Manhã (9h às 12h)