Círio 2025: estão encerradas as vendas do 2º lote de ingressos para as arquibancadas

Após um dia da abertura das vendas, esgotaram os ingressos do segundo lote para as arquibancadas da Trasladação e do Círio 2025. A venda iniciou na manhã desta terça-feira (23) e os ingressos esgotaram na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 9h. No segundo lote, foram disponibilizados 2.500 lugares, entre dois setores de arquibancada.

O público tinha duas opções, a Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e a Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que será totalmente coberta neste ano. Cada comprador poderia adquirir até cinco ingressos por CPF, via PIX ou cartão.

Os valores para assistir a Trasladação na arquibancada eram de R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B). Para o dia da grande procissão do Círio 2025, os ingressos custavam R$ 200 (setor A) e R$ 230 (setor B).

Para garantir mais segurança aos compradores do ingressos, cada ingresso é nominal e apresentam QR Code impresso. Essas medidas evitam falsificações e asseguram melhor controle de acesso.