Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Círio 2025: estão encerradas as vendas do 2º lote de ingressos para as arquibancadas

No segundo lote, foram disponibilizados 2.500 ingressos ao público

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

2º lote de ingressos para as arquibancadas estão esgotados (Foto: Ascom Basílica Santuário)

Após um dia da abertura das vendas, esgotaram os ingressos do segundo lote para as arquibancadas da Trasladação e do Círio 2025. A venda iniciou na manhã desta terça-feira (23) e os ingressos esgotaram na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 9h. No segundo lote, foram disponibilizados 2.500 lugares, entre dois setores de arquibancada.

O público tinha duas opções, a Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e a Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que será totalmente coberta neste ano. Cada comprador poderia adquirir até cinco ingressos por CPF, via PIX ou cartão.

Os valores para assistir a Trasladação na arquibancada eram de R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B). Para o dia da grande procissão do Círio 2025, os ingressos custavam R$ 200 (setor A) e R$ 230 (setor B).

Para garantir mais segurança aos compradores do ingressos, cada ingresso é nominal e apresentam QR Code impresso. Essas medidas evitam falsificações e asseguram melhor controle de acesso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

arquibancada do círio 2025
Círio de Nazaré
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda