Círio 2025: estão encerradas as vendas do 2º lote de ingressos para as arquibancadas
No segundo lote, foram disponibilizados 2.500 ingressos ao público
Após um dia da abertura das vendas, esgotaram os ingressos do segundo lote para as arquibancadas da Trasladação e do Círio 2025. A venda iniciou na manhã desta terça-feira (23) e os ingressos esgotaram na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 9h. No segundo lote, foram disponibilizados 2.500 lugares, entre dois setores de arquibancada.
O público tinha duas opções, a Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e a Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que será totalmente coberta neste ano. Cada comprador poderia adquirir até cinco ingressos por CPF, via PIX ou cartão.
Os valores para assistir a Trasladação na arquibancada eram de R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B). Para o dia da grande procissão do Círio 2025, os ingressos custavam R$ 200 (setor A) e R$ 230 (setor B).
Para garantir mais segurança aos compradores do ingressos, cada ingresso é nominal e apresentam QR Code impresso. Essas medidas evitam falsificações e asseguram melhor controle de acesso.
