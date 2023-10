Círio 2023: chef paraense Solange Saboia ensina receita de pato no tucupi; veja passo a passo

O Círio de Nazaré tomará as ruas do Belém no domingo (8) e os paraenses já se preparam para o tradicional almoço. Por isso, a chef Solange Saboia ensinou uma receita de um dos pratos mais típicos do Círio: o pato no tucupi.

A chef irá servir um buffet repleto de comidas regionais e tradicionais na "Casa Primor", um espaço da marca, no Edifício Manoel Pinto da Silva, destinado a receber jornalistas e comunicadores que trabalham na cobertura da festividade. Ela oferece dicas valiosas para o tão esperado almoço e foi pessoalmente ao supermercado comprar os ingredientes. "Não abro mão de escolher cada item que vou utilizar nos preparos. Eu penso carinhosamente como cada ingrediente vai combinar com a proposta do que vou preparar", disse.

A chef paraense Solange Saboia foi ao supermercado na última quinta-feira escolher os ingredientes para o pato no tucupi. (Divulgação/Primor)

Veja os ingredientes e o modo de preparo do pato no tucupi da chef paraense Solange Saboia:

Ingredientes

1 pato de 3kg

5 maços de jambu

3 maços de chicória do Pará (coentro);

Cebola;

Tomate;

1 cabeça de alho;

3 limões;

1 taça de vinho branco;

3 litros de tucupi;

3 colheres de margarina;

2 colheres de açúcar refinado;

pimenta de cheiro;

pimenta do reino;

sal a gosto.

Modo de preparo

Limpe o pato, corte as partes (coxa, sobrecoxa, asas, etc) e lave com algumas folhas de chicória e limão, na noite que antecede o Círio deixe-o na vinha de alho, com cebola, sal, pimenta do reino e vinho branco. Deixe descansar na geladeira; No dia seguinte, leve-o ao forno, em um refratário, coberto com papel alumínio. Quando perceber o primeiro cozimento, retire o papel, pincele com a mistura de margarina e açúcar. Este é o segredo da crocância e do sabor da carne. A mistura margarina com açúcar além de dourar vai caramelizar a pele do pato. Retorne ao forno até dourar; Em uma panela ferva o tucupi, com alguns dentes de alho inteiros e a chicória. Quando estiver fervendo, adicione as folhas de jambu lavadas. Adicione a pimenta de cheiro picada e dentes de alho; A dica da chef Solange Saboia é observar quando o pato estiver macio e tostado. Esta é a hora de juntar ao Tucupi com Jambu e quando ferver estará pronto para servir aos convidados.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)