Círio 2023: veja como fazer um pastel de tacacá como aperitivo

Que tal surpreender seus convidados no almoço do Círio deste ano com uma receita diferente? Para inovar no preparo das comidas típicas, o OLiberal.com separou um aperitivo de "tremer" a boca: o pastel de tacacá. Confira o passo a passo da receita adaptada pelo cozinheiro paraense Édipo Valente.

VEJA MAIS

Ingredientes

• 500ml de tucupi temperado

• 40g de manteiga

• 30g de farinha de trigo

• Jambu cozido

• Camarão seco dessalgado

• Chicória, alfavaca e temperos a gosto

• Massa de pastel pré pronta

• Queijo mussarela a gosto

Pastel de tacacá leva os principais ingredientes do prato típico: camarão, tucupi e jambu. (Instagram/@edipovalente)

Modo de preparo

1. Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo. Mexa até a mistura cozinhar;

2. A sentir o "cheiro de biscoito", adicione o tucupi na mesma panela e mexa bem, até formar um creme espesso. Deixe separado;

3. Em outra panela, refogue o camarão com chicória, alfavaca e outros temperos escolhidos. Reserve.

4. Adicione o jambu em uma panela com água e deixe cozinhando por, em média, 5 minutos. Quando chegar ao ponto, escorra a água e reserve para a montagem do pastel.

Montagem do pastel

1. Para a montagem, abra a massa de pastel pré pronta e coloque um fio do creme de tucupi;

2. Em seguida, coloque uma camada de folhas de jambu sobre o creme, o camarão refogado e, se quiser, um pequeno pedaço de queijo mussarela;

3. Feche as bordas e apertes com a ajuda de um garfo nas laterais, para o pastel não abrir na hora de fritar ou assar;

4. Se quiser fritar, coloque óleo em uma panela e deixe ferver. Adicione os pastéis com cuidado até dourar, retire e sirva;

5. Se quiser assar, pincele gema de ovo em cima dos pastéis, coloque em uma assadeira e leve ao forno médio (180° C), preaquecido, por 40 minutos. Retire do forno e sirva.

Assista o vídeo da receita

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)