O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Jader Filho diz que COP 30 também precisa cuidar das questões urbanas

'Maioria dos brasileiros e amazônidas não vive sob copas de árvores’, destacou ele, anunciando R$ 11,7 bilhões do PAC Seleções 2025

O Liberal
fonte

É de R$ 11,7 bilhões o orçamento do PAC Seleções 2025 anunciado pelo governo federal, por meio do Ministério das Cidades (Foto: Jack Stencil / MCID)

Com a aproximação da COP 30, em Belém, o ministro das Cidades, Jader Filho, chama a atenção para a necessidade da conferência dar atenção aos desafios das populações das áreas urbanas. "Precisamos cuidar do ambiente, mas também dos temas urbanos na conferência. A maioria dos brasileiros e dos amazônidas não vive sob copas de árvores. Eles vivem nas cidades e querem ter bons empregos, qualidade de vida e boas escolas”, disse ele.

Jader Filho fez essa fala no lançamento do programa PAC Seleções 2025, na última sexta-feira (19), em Brasília (DF). Ele destacou a importância do governo federal destinar os com R$ 11,7 bilhões para a prevenção de desastres, drenagem e contenção de encostas,.

O ministro enfatizou que as populações urbanas “querem ter bons empregos, qualidade de vida e boas escolas. Querem ter direito a atendimento em saneamento básico em uma região onde apenas 14,7% dos brasileiros têm acesso a esgotamento sanitário. E quem fez seleção no PAC para voltar a atender esses brasileiros foi esse governo, porque não tinha dinheiro pra fazer drenagem no governo anterior", frisou.

Ele observou ainda que “cuidar da contenção de encostas é dar segurança para que famílias não tenham medo de que barrancos não venham cair sobre suas casas, podendo acabar com tudo, inclusive com as suas vidas", traduziu Jader Filho. "É graças a esse governo que isso voltou a ser prioridade nesse país".

Dados do Ministério das Cidades apontam que, em 2023, o orçamento total destinado à prevenção para as prefeituras em todo o Brasil era de R$ 6,9 milhões. Em 2024, só para o RS, após a tragédia das chuvas e inundações, foram depositados R$ 6,5 bi pelo governo federal, no fundo de reconstrução. "Essa é a diferença entre como se tratava a prevenção naquele governo e como se trata prevenção agora", enfatizou o ministro.

Veja os números do PAC Seleções 2025:

Investimentos do governo federal em prevenção de desastres, drenagem e contenção de encostas, pelo Ministério das Cidades.

- 235 municípios contemplados;
-  26 estados
- R$ 11,7 bilhões destinados;

Prevenção de encostas

- R$ 1,4 bilhão
- 102 municípios
- 20 estados brasileiros;

Drenagem 

- R$ 10,3 bilhões
- 174 municípios
- 26 estados.

