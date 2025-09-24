Capa Jornal Amazônia
Obras da COP 30 avançam em Belém com entregas até 10 de outubro, anuncia governo

Entre elas, estão a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, o novo Mercadão em frente à Estação das Docas; confira todas as entregas previstas

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Ministro da Casa Civil, Rui Costa e a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da conferência, Hana Ghassan Tuma (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O Governo do Pará detalhou, nesta quarta-feira (24), o calendário de obras em andamento para a COP 30, durante coletiva realizada no Parque da Cidade, em Belém, que contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da conferência, Hana Ghassan Tuma, informou que até 10 de outubro serão entregues a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una — a maior do Pará —, o novo Mercadão em frente à Estação das Docas, o Complexo dos Mercedários e parte das intervenções no Complexo Porto Futuro 2, incluindo o Museu das Amazônias, um espaço gastronômico e o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia.

No cronograma também estão a Caixa Cultural, os parques lineares da Doca e da Tamandaré, a ponte de Outeiro, o canal da União e, já no início de novembro, a Rua da Marinha.

Segundo Hana, cada obra representa não apenas melhorias urbanas, mas novos espaços de convivência e valorização do patrimônio histórico e cultural. “Nós sabemos que durante a obra há transtornos, inclusive na mobilidade, mas cada entrega significa um salto de qualidade para a cidade e para a população, seja no tráfego, na valorização do centro histórico ou no fortalecimento da bioeconomia do estado”, disse.

Rui Costa ressaltou que a greve recente da construção civil chegou a afetar o ritmo das intervenções, mas não comprometeu o cronograma. Ele destacou que ajustes como reforço de turnos e mudanças de ritmo estão sendo aplicados para garantir as entregas no prazo. “Os cronogramas estão mantidos e, nesta reta final, o esforço é para acelerar ainda mais os trabalhos, evitando atrasos a poucas semanas da conferência”, afirmou.

Investimento em saneamento básico como legado da COP 30

Outro legado mencionado pelo ministro foi o grande investimento em obras de macrodrenagem e esgotamento sanitário. “Os resultados já são visíveis. Todas as obras de canais receberam muitos investimentos do Governo Federal em parceria com o governo estadual para evitar alagamentos. Juntamente com essas macrodrenagens e esses canais, estamos realizando o esgotamento sanitário”, detalhou.

A vice-governadora destacou que os investimentos em saneamento são fundamentais para reduzir o déficit histórico do estado, citando que mais de 120 mil pessoas já foram beneficiadas com obras de esgotamento. Segundo ela, a concessão da companhia estadual de saneamento foi essencial para atrair investimentos privados e viabilizar a meta de universalização do serviço até 2039

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
