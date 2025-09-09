Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Presidente Lula minimiza problema de hospedagens na COP 30: 'estou muito tranquilo'

Presidente reconheceu falta de leitos em Belém, mas disse estar tranquilo com realização da conferência no Pará

O Liberal

Em meio à polêmica sobre o aumento dos preços de hospedagem em Belém (PA), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (9), que o mercado é livre para regular os valores durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

O presidente reconheceu os desafios da capital paraense na infraestrutura e na rede hoteleira, mas disse estar “muito tranquilo” quanto à realização da conferência. “Se alguém está cobrando muito caro em Belém e alguém já comprou é porque quer pagar. Nessa história, a gente tem que saber que o mercado pode regular para mais ou para menos”, declarou Lula

Para o presidente, o mercado tem a liberdade de se regular. “Eu conheço a infraestrutura de Belém, eu sei da dificuldade, eu sei da falta de leitos, mas nós estamos fazendo um esforço incomensurável. Só do governo federal já são mais de R$ 6 bilhões investidos em saneamento básico e infraestrutura”, afirmou.

COP 30 com identidade amazônica 

Lula ressaltou que o evento terá características próprias da região amazônica.“Agora, as pessoas não pensem que vai ser uma COP em Paris, em Madrid, em Roma. Vai ser uma COP feita no Brasil, no estado do Pará, na cidade de Belém, no coração da selva amazônica, inclusive com muito carapanã. Ou seja, não é um desfile de COP, em que as pessoas vão querer comprar coisa, não. Lá, a gente quer mostrar para vocês a Amazônia”, completou o presidente.

Hospedagens caras 

A expectativa da organização é de que cerca de 50 mil pessoas participem da Conferência em Belém, entre os dias de 10 a 21 de novembro. A cidade, no entanto, sofre uma crise expressiva de altos preços nas acomodações, valores esses que foram incômodos para governantes de fora. O governo anunciou uma força-tarefa para ajudar nações com menos recursos a encontrarem hospedagem. 

Como medida para burlar as altas de preços, o governo do Pará firmou um acerto no começo do mês com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH-PA) para reservar cerca de 500 quartos com diárias entre US$ 100 e US$ 300. No entanto, os acertos ainda estão em discussão.

