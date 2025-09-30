Capa Jornal Amazônia
Política

Lula no Pará: veja as visitas do presidente a Belém e Breves esta semana

Presidente vistoria obras em Belém e Breves para preparar a cidade para a COP30 e anuncia retomada de projetos de educação na Ilha de Marajó

Gabi Gutierrez
Presidente Lula durante evento sobre a COP 30, em Belém. (Wagner Santana / O Liberal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no Pará nesta quinta (2) e sexta-feira (3), visitando obras estratégicas em Belém e Breves, na Ilha de Marajó, em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro de 2025.

Inauguração de creche e retomada de obras em Breves

Na manhã de quinta-feira (2), às 11h, Lula, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, inaugura a creche Afonso Brito, em Breves. A obra, iniciada em 2011, havia sido paralisada junto a mais de 100 construções semelhantes na região.

Ainda na cidade, o presidente participa da cerimônia de entregas do Ministério da Educação e anuncia a retomada das obras do projeto FNDE Chegando Junto, que contempla investimentos para a Ilha de Marajó.

Visitas às obras do Porto Futuro II em Belém

À tarde, a partir das 16h30, Lula visita o Porto Futuro II, complexo cultural e de lazer em fase de conclusão. Entre os destaques da visita estão:

  • Museu das Amazônias: espaço dedicado à ciência e tecnologia da Amazônia, que abrigará a exposição Amazônia, do fotógrafo Sebastião Salgado.
  • Centro Gastronômico e Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia: área voltada à sustentabilidade, inovação e geração de oportunidades de bionegócios.

Obras de macrodrenagem e urbanização

Na sexta-feira (3), a agenda do presidente começa às 9h com visita às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Em seguida, às 10h, ele vistoria o Parque da Cidade, que será a sede dos principais eventos da COP30 em Belém.

Investimentos e inauguração do Parque Linear da Nova Doca

No período da tarde, a partir das 13h30, Lula participa da Cerimônia de Anúncios de Investimentos em Drenagem e inaugura o Parque Linear da Nova Doca, obra voltada à mobilidade e urbanização da capital paraense.

