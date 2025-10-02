‘Brasil vai ter a energia mais limpa do planeta’, diz Lula em visita a Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Belém na manhã desta quinta-feira (2) para acompanhar as obras de preparação da cidade para a 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP 30, que acontece de 10 a 21 de novembro deste ano. Durante a agenda, Lula destacou o papel do Brasil na transição energética e afirmou que o país tem condições de liderar o mundo na geração de energia limpa.

“Nós somos o país que vai ter energia mais limpa no planeta. Nós temos que ensinar a todo o país como que faz a evolução da energia”, disse Lula, durante a inauguração da Estação de Tratamento de Água do Una, no bairro do Telégrafo, em Belém.

O presidente ressaltou que a COP 30 será um momento crucial para mostrar resultados práticos sobre sustentabilidade. “Esse evento da ONU é um campo para jogar futebol, porque para nós interessa. O Brasil tem muita, muita, muita capacidade. E a gente está botando muita energia”, afirmou.

Além da agenda em Belém, Lula também esteve no município de Breves, no Marajó, onde acompanhou iniciativas do governo federal voltadas para a região.