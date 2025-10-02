Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

‘Brasil vai ter a energia mais limpa do planeta’, diz Lula em visita a Belém

Presidente visita a capital para inaugurações e vistorias em preparação a COP 30

Gabi Gutierrez e Maycon Marte
fonte

Lula visita Belém e faz promessa de energia limpa (Wagner Santana | O Liberal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Belém na manhã desta quinta-feira (2) para acompanhar as obras de preparação da cidade para a 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP 30, que acontece de 10 a 21 de novembro deste ano. Durante a agenda, Lula destacou o papel do Brasil na transição energética e afirmou que o país tem condições de liderar o mundo na geração de energia limpa.

“Nós somos o país que vai ter energia mais limpa no planeta. Nós temos que ensinar a todo o país como que faz a evolução da energia”, disse Lula, durante a inauguração da Estação de Tratamento de Água do Una, no bairro do Telégrafo, em Belém.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Lula em Belém: confira a agenda do presidente nesta sexta-feira (3)]]

image Lula no Marajó: veja todos os destaques da visita do presidente ao arquipélago nesta quinta (2)
Além de inaugurar obras educacionais, manifestou apoio à criação de uma universidade e à ampliação do fornecimento de energia elétrica na região

image No Pará, Lula afirma sobre a COP 30: ‘Não vou para hotel, vou dormir num barco’
Durante agenda no Marajó, o presidente Lula falou sobre a realização do evento em Belém, em novembro

O presidente ressaltou que a COP 30 será um momento crucial para mostrar resultados práticos sobre sustentabilidade. “Esse evento da ONU é um campo para jogar futebol, porque para nós interessa. O Brasil tem muita, muita, muita capacidade. E a gente está botando muita energia”, afirmou.

Além da agenda em Belém, Lula também esteve no município de Breves, no Marajó, onde acompanhou iniciativas do governo federal voltadas para a região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lula em Belém
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes manda Instagram, TikTok, X e YouTube identificarem usuários que ameaçaram Dino

02.10.25 17h13

Avanços

Em Belém, ministro Márcio Macêdo reforça diálogo com sociedade civil organizada na preparação da COP

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi recebido na Casa da Cúpula dos Povos e participou do Encontro das Catadoras e Catadores da Amazônia Legal

02.10.25 16h35

Lula em Belém

‘Brasil vai ter a energia mais limpa do planeta’, diz Lula em visita a Belém

Presidente visita a capital para inaugurações e vistorias em preparação a COP 30

02.10.25 16h13

AVANÇOS

Lula no Marajó: veja todos os destaques da visita do presidente ao arquipélago nesta quinta (2)

Além de inaugurar obras educacionais, manifestou apoio à criação de uma universidade e à ampliação do fornecimento de energia elétrica na região

02.10.25 15h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda