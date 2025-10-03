Capa Jornal Amazônia
Lula em Belém: confira a agenda do presidente nesta sexta-feira (3)

Visita do presidente inclui entregas, inaugurações e vistorias de obras estratégicas

O Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Belém, nesta sexta-feira (3), com visitas a obras integradas aos preparativos para a COP 30. Na quinta-feira (2), ele esteve na Estação de Tratamento de Esgoto Una e participou da inauguração do Parque Linear da Nova Doca.

Nesta sexta (3), às 9h20, Lula visita as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Em seguida, às 11h, confere os avanços no Porto Futuro II, complexo cultural e de lazer em fase de conclusão, onde também vai percorrer o Museu das Amazônias, espaço dedicado à ciência e tecnologia da região e que receberá a exposição Amazônia, de Sebastião Salgado.

Ainda no Porto Futuro II, o presidente acompanha as obras do Centro Gastronômico e do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, projeto que vai conectar sustentabilidade, cooperação e inovação, gerando oportunidades de bionegócios para toda a região.
À tarde, a partir das 13h, Lula vistoria o Parque da Cidade, que será o principal palco dos eventos da COP 30.

Na última quinta (2), o presidente também esteve em Breves, na ilha do Marajó, para participar da inauguração da creche Afonso Brito e de entregas de obras no setor de educação.

Serviço

9h20 – Visita às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União
11h – Visita ao Museu das Amazônias, ao Centro Gastronômico e ao Parque de Bioeconomia e Inovação do Porto Futuro II
13h – Visita ao Parque da Cidade, no âmbito dos preparativos para a COP 30

Política
.
