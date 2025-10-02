Lula inaugura estação de tratamento de esgoto que vai beneficiar 10 bairros de Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Belém nesta quinta-feira (2) para visitar obras na capital. Entre as agendas, o chefe do Executivo participou da inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, no bairro do Telégrafo. Considerada a maior do tipo no Pará e uma das mais modernas da Amazônia, a obra recebeu investimento de R$ 134 milhões.

O novo sistema vai beneficiar moradores de dez bairros e contribuir para a despoluição da bacia hidrográfica do Una. “Quando o Helder me diz que essa é a maior obra de tratamento de esgoto da história do Pará, que vai atender dez bairros e impedir que esse esgoto caia in natura no rio, eu vejo isso como uma revolução”, afirmou Lula durante a cerimônia.

ETE Una vai atender mais de 300 mil pessoas

A estação terá capacidade de remover mais de 90% da carga orgânica dos resíduos coletados, garantindo o retorno seguro ao meio ambiente. Entre os bairros atendidos estão:

Marco

São Brás

Sacramenta

Telégrafo

Pedreira

Fátima

Umarizal

Reduto

Nazaré

Campina

Ao todo, mais de 300 mil pessoas devem ser beneficiadas com o sistema. “Essas obras são para hoje, para amanhã e para as próximas gerações. O saneamento é política pública de saúde e dignidade”, completou o presidente.

Com mais de 23 mil metros quadrados de área construída, a ETE Una é executada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e a Companhia Águas do Pará, em parceria com o Governo Federal. O sistema foi projetado com tecnologia avançada e entrará em fase de pré-operação imediatamente após a entrega.

Ver-o-Peso também recebe novo sistema de esgoto

Durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a inauguração do sistema de tratamento de esgoto do Ver-o-Peso, um dos principais cartões-postais de Belém e um dos mercados públicos mais famosos do mundo.

Segundo o ministro, as intervenções fazem parte das obras de preparação da cidade para a COP 30, marcada para novembro de 2025, e representam avanços estruturais duradouros para além do evento.

Investimentos integram legado da COP 30

Além da ETE Una, o Governo do Pará também está investindo em obras de macrodrenagem, requalificação de canais e expansão da rede de água e esgoto como parte da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Durante o discurso, Lula reforçou que as obras em Belém vão deixar um legado permanente. “Quando a COP 30 terminar, os estrangeiros vão embora, mas a cidade vai ficar. E as obras que estão sendo feitas agora vão permanecer para melhorar a qualidade de vida do povo de Belém”, declarou.