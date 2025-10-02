Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula inaugura estação de tratamento de esgoto que vai beneficiar 10 bairros de Belém

Com R$ 134 milhões em investimentos, ETE Una atenderá bairros populosos e reforça infraestrutura para a COP 30

Gabi Gutierrez
fonte

A inauguração também teve a presença de outros ministros (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Belém nesta quinta-feira (2) para visitar obras na capital. Entre as agendas, o chefe do Executivo participou da inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, no bairro do Telégrafo. Considerada a maior do tipo no Pará e uma das mais modernas da Amazônia, a obra recebeu investimento de R$ 134 milhões.

O novo sistema vai beneficiar moradores de dez bairros e contribuir para a despoluição da bacia hidrográfica do Una. “Quando o Helder me diz que essa é a maior obra de tratamento de esgoto da história do Pará, que vai atender dez bairros e impedir que esse esgoto caia in natura no rio, eu vejo isso como uma revolução”, afirmou Lula durante a cerimônia.

ETE Una vai atender mais de 300 mil pessoas

A estação terá capacidade de remover mais de 90% da carga orgânica dos resíduos coletados, garantindo o retorno seguro ao meio ambiente. Entre os bairros atendidos estão:

  • Marco
  • São Brás
  • Sacramenta
  • Telégrafo
  • Pedreira
  • Fátima
  • Umarizal
  • Reduto
  • Nazaré
  • Campina

Ao todo, mais de 300 mil pessoas devem ser beneficiadas com o sistema. “Essas obras são para hoje, para amanhã e para as próximas gerações. O saneamento é política pública de saúde e dignidade”, completou o presidente.

VEJA MAIS

image ‘Brasil vai ter a energia mais limpa do planeta’, diz Lula em visita a Belém
Presidente visita a capital para inaugurações e vistorias em preparação a COP 30

image Ao lado de Helder, Jader Filho e Camilo Santana, Lula inaugura creche em Breves, no Marajó
Presidente cumpre agenda no Pará nesta quinta e sexta-feira

Com mais de 23 mil metros quadrados de área construída, a ETE Una é executada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e a Companhia Águas do Pará, em parceria com o Governo Federal. O sistema foi projetado com tecnologia avançada e entrará em fase de pré-operação imediatamente após a entrega.

Ver-o-Peso também recebe novo sistema de esgoto

Durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a inauguração do sistema de tratamento de esgoto do Ver-o-Peso, um dos principais cartões-postais de Belém e um dos mercados públicos mais famosos do mundo.

Segundo o ministro, as intervenções fazem parte das obras de preparação da cidade para a COP 30, marcada para novembro de 2025, e representam avanços estruturais duradouros para além do evento.

Investimentos integram legado da COP 30

Além da ETE Una, o Governo do Pará também está investindo em obras de macrodrenagem, requalificação de canais e expansão da rede de água e esgoto como parte da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Durante o discurso, Lula reforçou que as obras em Belém vão deixar um legado permanente. “Quando a COP 30 terminar, os estrangeiros vão embora, mas a cidade vai ficar. E as obras que estão sendo feitas agora vão permanecer para melhorar a qualidade de vida do povo de Belém”, declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estação de tratamento de esgoto

ETE UNA

cop 30

obras da cop 30
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda