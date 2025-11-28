Capa Jornal Amazônia
Comentário de Ivete Sangalo sobre amor e sexo viraliza após divórcio com Daniel Cady

Casal estava junto há mais de 16 anos. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7

Gabrielle Borges
fonte

Casal se separou após mais de 16 anos juntos (Reprodução/Instagram/@ivetesangalo)

A notícia de separação da cantora Ivete Sangalo e Daniel Cady, anunciado nessa quinta-feira (27/11), pegou o Brasil de surpresa e foi alvo de inúmeras especulações nas redes sociais. Entre o assunto, diversos internautas relembraram um comentário deixado pela cantora no início de setembro em um vídeo. O assunto em questão era sobre a vida sexual. Confira abaixo o que a artisrta disse.

No início de setembro, o influenciador Lipe publicou um vídeo no Instagram falando sobre a importância do beijo de língua no relacionamento e não deixar faltar carícias, já que o “amor seria diferente da paixão”.

No vídeo em questão, Lipe fala sobre a recorrência de sexo na relação: “Até a botadinha [termo que refere ao sexo]. Se você está botando ali uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, não existe isso, meu irmão. É botadinha sincera todo dia. ‘Ah, não estou com vontade’. Se esforce. No começo que você vai ver que vai fluir a parada, depois é botadinha sincera, com força”, enfatiza ele.

O influenciador ainda fala sobre a dificuldade de manter um relacionamento longo e estabilizado: “Mais difícil você conquistar a mesma mulher todos os dias do que você ficar conquistando qualquer uma na rua. Então, escolha estar junto.”

Ivete Sangalo concordou e comentou na publicação. “Isso!!!”, registrou a artista, com emojis de palmas.

Fim do casamento com Daniel Cady

A cantora anunciou o fim do casamento de 15 anos com Daniel Cady na noite dessa quinta-feira (27/11). Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7. Em parte do pronunciamento os dois disseram: "Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos".

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

.
