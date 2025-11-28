'Mundo Brega Pará’ chega ao fim da primeira temporada com Viviane Batidão e Beny Pérola Negra

O quarto e último episódio do programa "Mundo Brega Pará" será exibido nesta sexta-feira (28), às 17h, durante a programação da Rádio Liberal FM. Com a apresentação de Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM, a temporada será finalizada com as participações da cantora Viviane Batidão e Beny Pérola Negra, além do violinista Andinho Farias. A transmissão será ao vivo na Rádio Liberal FM e no canal O Liberal, no YouTube, às 17h.

Este último episódio iria ao ar na última sexta-feira (21), com a participação de Valéria Paiva, porém precisou ser adiado por conta de um problema de saúde com um familiar da convidada.

Viviane Batidão, conhecida como a Rainha do tecnomelody, tem mais de duas décadas de carreira musical. Atualmente, ela celebra o auge do pop amazônico, em um momento em que todas as atenções se voltam para o Norte e em que é considerada uma de suas principais referências.

A artista lançou recentemente seu primeiro álbum, “É Sal”. Além disso, ao vivo, durante a apresentação de Anitta no Global Citizen Festival Amazônia, no Estádio do Mangueirão, Vivi surgiu no palco para lançar um feat com a funkeira. O single, intitulado "Só Pra Tu", faz parte do álbum de carnaval de Anitta, previsto para ser lançado no dia 4 de dezembro. Com uma batida contagiante e versos que misturam romance e ritmo dançante, a canção aposta na fusão entre o pop do Rio e o som das aparelhagens do Norte, criando uma atmosfera vibrante e tipicamente brasileira.

"Ver o tecnomelody chegar ao palco do Global Citizen é emocionante. Cantar com a Anitta, diante de tanta gente e com o mundo assistindo, é uma honra", disse a paraense na ocasião.

Beny Pérola Negra também é convidado do "Mundo Brega Pará". O artista ganhou notoriedade nacional ao viralizar na internet com suas interpretações de sucessos do cantor Reginaldo Rossi, devido à semelhança de sua voz com a do "Rei do Brega". Além disso, ele é muito fã do artista. Essa admiração fez Beny trazer para o brega paraense características importantes e adicionar seu próprio estilo. Ele revela que, desde criança, curte e escuta o ritmo.

“Representar a música brega paraense, furar essa bolha, sair daqui da nossa região representando uma musicalidade que é nossa, ancestral, é de uma grandeza imensurável para mim. Representar o brega significa tudo”, disse Beny.

O artista, que iniciou sua trajetória com apresentações de teclado e voz nos barzinhos do município de Abaetetuba, no nordeste do Estado do Pará, sua cidade natal, hoje soma mais de 25 anos de carreira artística.

Kim Marques e Nirah; Rebeca Lindsay e Edilson Moreno; Zaynara e Nelsinho Rodrigues foram os convidados das edições anteriores de "Mundo Brega Pará". Ao lado deles estava, acompanhado de seu violão, o músico Andinho Farias, produtor musical e especialista em brega.

O Ministério do Turismo patrocina a iniciativa, alinhada à campanha nacional de valorização do brega, após o reconhecimento de Belém como Capital Mundial do Brega pela ONU. O ministro Celso Sabino, que participou da estreia, destacou a importância do ritmo para a cultura e a economia local.