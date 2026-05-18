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Escritora paraense lança 'Afetoar', livro inspirado em memórias e tradições familiares

O livro será lançado nesta terça-feira (19), no Sesc Ver-o-Peso

O Liberal
fonte

“Afetoar” é o primeiro livro da escritora Deise Ferreira dos Santos (Divulgação)

Um livro que resgata as memórias de uma infância feliz no interior do estado do Amapá, em uma cidade pequena que faz fronteira com o Pará, às margens do rio Jari. Essa é a proposta do livro Afetoar”, que será terá a sua noite de lançamento nesta terça-feira, 18 de maio, a partir das 19 horas, no Sesc Ver o Peso.

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“Afetoar” é o primeiro livro da escritora Deise Ferreira dos Santos que traz histórias entre o real e o  encantado: as histórias de uma avó que mantêm viva a tradição. “No silêncio das noites quentes, quebrado apenas pelo canto distante dos insetos e pelo balançar das árvores, uma avó e sua neta compartilham mais do que palavras, compartilham um mundo inteiro de mistérios, lendas e memórias. Sentada em sua cadeira de balanço, a avó começa, como sempre, com um olhar profundo e uma voz que mistura doçura e suspense. A neta, de olhos atentos, já sabe: ali vêm histórias que atravessam gerações”, relata a escritora.

Nas histórias da avó Benedita tinha aquela que falava do lobisomem, criatura que, nas noites de lua cheia, vagava pelas estradas de terra, assustando quem se atrevesse a sair de casa. Contava também sobre a mulher que virava porca, amaldiçoada por segredos antigos e condenada a vagar entre o humano e o animal. Havia ainda o gigante da igreja, que surgia nas madrugadas silenciosas, guardando mistérios que ninguém ousava desvendar. E o homem-boto ou boto-homem que, segundo ela, encantava moças nas festas, surgindo elegante e misterioso, apenas para desaparecer ao amanhecer.

A avó seguia, tecendo cada narrativa com cuidado, como quem borda lembranças. Falava da mulher-carangueja, que se escondia nos manguezais, da Cobra Grande que dormia sob as águas escuras dos rios, e do Bicho do Mato, sempre à espreita nas sombras da floresta. Não faltava a Matinta, com seu assobio assustador cortando a noite, nem o peixe enorme que virava embarcações com um simples movimento, relata Deise Ferreira.

A autora conta que o projeto foi beneficiado pelo edital da Fundação Cultural do Pará edital PNAB - Pará | Edital de chamamento público nº 002/2025 - Fomento à Criação de Projetos Culturais. 

“Esse projeto fala bastante sobre vidas. Não fala só sobre a minha vida, apesar de ser um livro que conta a história da minha infância, coisas que eu vivi ali quando era apenas uma menina, mas com certeza vai falar sobre a vida de cada um que ler o livro. Por isso, convido vocês a fazerem essa leitura. Eu acredito que todo nortista vai se encontrar muito em todas as histórias que vão perpassar pela história principal do livro”, observa.

Edição 

“Afetoar” tem 36 páginas com histórias e ilustrações do artista visual Leonardo Santos. “É a primeira vez que faço a ilustração de um livro todo, foi um trabalho conjunto, de conversa com autora, de pesquisa nas fotografias, de memórias da infância dela com avô dela. Foi uma troca constante entre eu, ela e o Rafael Fernando, da produção do livro”, detalha o artista visual.

Leonardo Santos está ansioso e empolgado para o lançamento do livro.

Expectativas 

A autora está com boas expectativas para o lançamento do seu primeiro livro. “Estou com grandes expectativas para o lançamento, teremos alguns artistas convidados. Será uma noite para que possamos festejar a cultura amazônica, as nossas vivências amazônicas”, finaliza. 

Sobre a autora

Deise Ferreira dos Santos nasceu em Porto de Moz, na Região do Baixo Amazonas, no estado do Pará, às margens do Rio Xingu. Ouvia as histórias da avó Benedita, mais conhecida como dona Bena, história que ouvia em Laranjal do Jari, no Amapá, onde viveu sua infância e também a história da sua mãe Dina.


Serviço:

Lançamento do livro “Afetoar” de Deise Ferreira dos Santos

  • Quando: 18 de maio de 2026 (Terça-feira)
  • Hora: 18h
  • Local: Sesc Ver o Peso - Boulevard Castilho França, nº522  
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cultura

Lançamento de livro em Belém
Cultura
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