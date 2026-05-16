Oficina de DJ e abadás reciclados: inovação ganha 'cara' da periferia com SP Innovation Week

Depois de levar mais de 80 mil visitantes à Arena Pacaembu e à Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), o São Paulo Innovation Week (SPIW) expandiu sua programação para as periferias da capital paulista neste fim de semana.

Debates, oficinas e experiências imersivas sobre tecnologia, sustentabilidade, cultura, empreendedorismo e futuro do trabalho ocorreram dentro dos Centros Educacionais Unificados (CEUs).

A proposta dos Side Events (eventos paralelos) foi promover uma troca entre especialistas e os territórios periféricos, reconhecendo a capacidade das comunidades de adaptar inovação e conhecimento às próprias necessidades e realidades locais.

"Oferecer uma oficina de IA é oferecer acesso ao conhecimento para a população. A tecnologia que vai resolver os problemas da periferia tem de nascer da própria periferia", resumiu o professor Vander Xavier durante uma das atividades realizadas no CEU Silvio Santos, na Cidade Ademar, na zona sul paulistana.

Neste fim de semana, nos dias 16 e 17 de maio, a programação gratuita do SPIW chegou aos CEUs Heliópolis, Papa Francisco, em Sapopemba, Freguesia do Ó e Silvio Santos, em Cidade Ademar. O acesso é livre, por ordem de chegada, sujeito à lotação dos espaços.

A iniciativa buscou aproximar jovens dessas regiões dos temas centrais debatidos ao longo do festival, promovido pelo Estadão em parceria com a Base Eventos. Entre os dias 13 e 15 de maio, o SPIW atraiu mais de 80 mil visitantes. A segunda edição já foi confirmada para os dias 4 e 7 de maio de 2027.

IA e sustentabilidade

A inovação também apareceu tanto em discussões sobre inteligência artificial quanto em oficinas ligadas à sustentabilidade e à economia circular.

Um dos destaques foi o Projeto Refoliar, iniciativa socioambiental criada em Salvador que transforma abadás de Carnaval descartados em mochilas e estojos escolares destinados a estudantes da rede pública.

A oficina de arte têxtil apresentou ao público peças produzidas a partir de resíduos que iriam para o lixo. "Apenas no ano passado, o projeto reaproveitou cerca de 4 toneladas de tecido", conta Wanda Souza, uma das líderes do projeto.

O material recolhido durante e após o carnaval é encaminhado para costureiras da comunidade, que confeccionam artesanalmente mochilas, bolsas e estojos.

Depois de transformados, os produtos são destinados a crianças da rede pública de ensino, em uma ação que une impacto ambiental, inclusão produtiva e educação.

Wanda ficou encantada com a quantidade de crianças na oficina do CEU Silvio Santos e afirmou que o projeto está chegando a São Paulo. "São elas que vão levar a ideia do reaproveitamento e economia circular adiante".

Oficina de mixagem

O Tomorrowland Brasil, edição nacional do festival de música eletrônica, ofereceu uma oficina de mixagem voltada para o público infantil e juvenil do CEU. Reunindo cerca de 20 jovens, a atividade tem o apoio do Movimento Comunitário Estrela Nova, instituição parceira da fundação no País.

Foi um momento em que os estudantes puderam aproximar a tecnologia do lazer e entretenimento e também de uma possibilidade de carreira no futuro.

A programação também abriu espaço para oficinas de IA voltadas à qualificação profissional de jovens. A ONG Despertar, associação comunitária da Cidade Ademar, promoveu atividades para ensinar os participantes a utilizar ferramentas de forma prática, criando comandos - os prompts - mais claros e eficientes.

Batizada de "Cozinha de IA: transforme prompts em soluções práticas", a oficina apresentou aplicações para estudos, trabalho e empreendedorismo. A proposta foi mostrar que o acesso à tecnologia não depende apenas das ferramentas, mas também da capacidade de compreender como utilizá-las de forma crítica.

"A oficina me ensinou a ter uma visão mais ampla do mundo da inteligência artificial, que está presente em tudo hoje em dia", diz Yasmin Souza, estudante do curso técnico em Administração.