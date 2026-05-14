‘Mambembe’ ganha pré-estreia em Belém e revela caminhos do circo e do cinema

O longa-metragem "Mambembe", do diretor Fabio Meira, será exibido em pré-estreia especial em Belém nesta sexta-feira (15), às 19h, no Cinema Líbero Luxardo, no Centur. Após a sessão, o público vai participar de um debate na presença de Fabio Meira e de Jéssica Alves, tatuadora e ex-artista de circo belenense que participa do filme e é interpretada pela atriz Dandara Ohana. O longa é uma produção da Roseira Filmes e a estreia em todos os cinemas do Brasil está marcada para o dia 21 de maio. Os ingressos já estão à venda.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o diretor Fabio Meira conta que escreveu o roteiro de "Mambembe" entre 2007 e 2008, enquanto ainda estudava na Escola de Cinema de Cuba. "Minha ideia de circo vinha das lembranças da infância e de uma pesquisa iconográfica. Tudo se transformou quando saí a campo. Por quatro semanas, em 2010, viajei sozinho pelo Norte e Nordeste do Brasil, começando justamente por Belém. Foram 8 estados e 63 circos. A realidade que encontrei era completamente diversa da que imaginei, o filme se transformou nessa viagem e eu também. Foram muitos aprendizados que carrego até hoje".

Fabio explica que o filme trata "de diferentes temas com a mesma paixão, trata de três grandes artistas de circo, Índia Morena, Madona e Jéssica, trata de Ruy, um engenheiro viajando pelo país com seu trabalho e trata da tentativa de se fazer um filme, no caso o meu primeiro filme, que agora, com o passar do tempo, após 'As duas Irenes' e 'Tia Virgínia', se tornou o terceiro". "Mas trata sobretudo da resistência do artista brasileiro e sua capacidade heroica de se manter de pé", acrescenta.

(Re)encontros

Como detalha Fabio, o seu primeiro porto de chegada foi Belém, "daqui começou minha viagem". "Lembro com muito carinho das minhas viagens de barco rumo à Ilha de Marajó, há algumas imagens delas no filme. O Marajó é fundamental em 'Mambembe'. O Pará é um dos meus lugares favoritos no mundo, certamente um lugar mágico que me surpreende a cada visita. Não fossem minhas peripécias por aqui, o filme não seria o mesmo", pontua.

Foram 15 anos de pesquisas e filmagens. Fabio Meira revela que a primeira etapa do projeto aconteceu em 2010, época em que ele esteve no Marajó por duas vezes, primeiro sozinho na pesquisa e depois com a equipe completa para a filmagem.

"Talvez tenha sido nosso momento de maior comoção porque houve um desencontro trágico, um mal-entendido, e Jéssica (Jéssica Alves) não pôde seguir com a gente para fazer o filme. A solução encontrada é a que está no filme; é preciso assistir para entender. Mas, como tudo na vida tem volta, o filme retornou a Jessica 15 anos depois e a cena com ela se tornou uma das mais bonitas de 'Mambembe' ".

Meira não esconde seu entusiasmo com a pré-estreia do filme em solo paraense, que tem uma relação direta com esse trabalho dele. "Estou muito animado com a sessão desta sexta. Será a primeira vez que Jéssica verá o filme. Para mim, é uma alegria apresentar o filme junto com ela e conversar com o público após a sessão. Estou certo de que será uma noite de muita emoção", diz.

Essa pré-estreia de 'Mambembe' em Belém era muito esperada pela equipe do filme. Porque, além de ser uma sessão do filme, vai ser também um reencontro. "A participação de Jéssica é a mais surpreendente do filme, quero muito que o público de Belém conheça essa história", afirma Fabio Meira.

As trajetórias dos profissionais da arte circense e do próprio cinema se cruzam pelo Brasil. São pessoas, artistas que enfrentam dificuldades para concretizar seus projetos de levar espetáculos, expressões artísticas, mostrar ao grande público nas cidades novos olhares para a realidade em que se vive. Levar a arte para crianças, adultos e idosos, muitos deles sem qualquer contato anterior com esses tipos de conteúdo. Isso ocorre nas periferias de metrópoles e em vilas e cidades do interior dos estados, em particular,

"A arte circense é uma das mais antigas do mundo, ajudou a moldar nosso universo simbólico desde a primeira infância. Não há criança que não tenha criado fantasias após um espetáculo de circo. A arte circense nos traz todos os tipos de emoção, medo, comoção, sedução, paixão. Os circenses são uns lutadores, sobrevivem mesmo contra a vontade da maioria dos governantes. Gostaria que 'Mambembe' despertasse nas pessoas o desejo de assistir a um espetáculo de circo. São milhares de circos pelo país, emocionando as plateias e levando alegria aos lugares mais recônditos", enfatiza Fabio Meira.

"Mambembe" celebra a força do circo itinerante brasileiro e traz no elenco a artista potiguar circense Madona Show, Índia Morena — Patrimônio Vivo de Pernambuco e uma das maiores referências da arte de circo no país —, o ator brasiliense Murilo Grossi e a atriz e assistente de direção carioca Dandara Ohana, que interpreta Jéssica Alves, ex-artista de circo de Belém. Em uma mistura entre documentário e ficção, o filme acompanha um topógrafo nômade, vivido por Murilo, que cruza o caminho dessas três mulheres.

Nos últimos anos, Fabio Meira se destacou no circuito nacional. Seu primeiro longa, "As Duas Irenes" (2017), rodado em Goiás e Pirenópolis, estreou no Festival de Berlim e recebeu quatro prêmios em Gramado. Em 2023, foi a vez de "Tia Virgínia", protagonizado por Vera Holtz, arrebatar seis troféus no mesmo festival, além de ser indicado a sete categorias no Grande Otelo. Com "Mambembe", Meira propõe uma jornada poética sobre a memória e o desejo, transformando o próprio ato de filmar ao longo de 15 anos em parte da narrativa. "Mambembe" também já percorreu um circuito vitorioso de festivais.

Serviço:

Pré-estreia do filme 'Mambembe'

Data: 15 de maio (sexta), às 19h

Local: Cinema Libero Luxardo - Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém (PA)

Ingressos à venda

Com a presença de Fabio Meira e Jéssica Alves, tatuadora e ex-artista circense de Belém, interpretada por Dandara Ohana no filme