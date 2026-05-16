Mariza Black comanda festa de aniversário com shows dela e de Valéria Paiva

A cantora Mariza Black celebra o seu aniversário com uma grande programação, que terá show da artista com muitas participações especiais e também um segundo show da cantora Valéria Paiva com a banda Fruto Sensual. Vai ser neste sábado, 16, a partir das 16h, na área externa do restaurante Porto Ver-o-Rio, no Complexo Turístico Ver-o-Rio. Ingressos à venda pela plataforma Sympla.

A programação celebra a vida e a carreira de Mariza Black, que já soma 22 anos de estrada musical. A definição do samba como gênero norteador dessa trajetória, como explica Mariza, deu-se pelo fato de ele a ter acolhido muito cedo, inclusive, no seio familiar.

“Eu vou celebrar o meu aniversário, mais uma vez, com o público que sempre prestigiou o meu trabalho. E, para esse momento especial, convidei a Valéria Paiva e o Fruto Sensual, que irão fazer um show completo dentro da festa. Vai ser uma honra ter a minha amiga Valéria comigo nesse dia. Vai ser lindo demais”, comemora a sambista.

Mariza sobe ao palco às 17h, acompanhada de sua banda completa, para um show com duração de três horas. Ela fará uma grande roda de samba com dez convidados: Évila Moreira, ⁠Adriana Souza, Verena Brito Teixeira, Tici Santos, Dulci Cunha, Vera Salgado, Lorena Monteiro, Bruno Petrides, ⁠Rafaela Travassos e Fábio Moreno.

No repertório estarão sucessos nacionais como “Água de chuva no mar” (Beth Carvalho), “Ogum” (Zeca Pagodinho), “Você me vira a cabeça” (Alcione) e “Já é” (Jorge Aragão), além de sambas paraenses, como “Tua Presença” (Alcyr Guimarães) e “Ogum Megê” (Carla Cabral e Diego Xavier), e sucessos do brega em ritmo de samba, como “Conquista” (Wanderley Andrade) e “Minha amiga” (Mauro Cotta).

A maratona festiva vai ter a segunda parte comandada pela rainha das aparelhagens, Valéria Paiva, e a banda Fruto Sensual, que irão tocar os grandes sucessos, como “Pop Som”, “Está no Ar”, “Itamaraty”, “Príncipe Negro” e “Jack Som”. “Vai ser um show maravilhoso! A Mariza merece demais que a gente comemore esse dia. Não vão faltar os clássicos Fruto Sensual. A gente vai entregar o melhor nesse dia”, promete a cantora.

“Eu estou muito feliz de ter sido convidada para celebrar a vida dessa artista que eu admiro e sou fã. Eu já convidei a Mariza Black pra gente gravar alguma coisa juntas, vai rolar”, completa.

“A Valéria Paiva é minha amiga e uma grande artista. Convidei para o meu aniversário para trazer uma surpresa para o meu público. Vai ser uma festa super alto astral, quero ver todo mundo se divertindo e sendo feliz”, ressalta Mariza.

Presente solidário

Mariza Black pede, como presente de aniversário, a doação de um quilo de alimento não perecível em favor do Instituto Áster. A cantora é madrinha da entidade que presta assistência a crianças e adolescentes que fazem tratamento contra o câncer em Belém. “A doação é opcional. Ela vai me fazer feliz e também vai fazer a diferença para as crianças do Áster”, afirma. Uma equipe identificada estará recolhendo as doações na entrada do local do show.

Agende-se:

Show de aniversário da Mariza Black

Dia: Sábado, 16 de maio de 2026

Hora: a partir das 16h

Local: Área externa (estacionamento) do Porto Ver-o-Rio, no Ver-o-Rio (Av. Marechal Hermes, 1374, Umariza)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/aniversario-mariza-black/3414326 e na bilheteria no dia e local do evento.

Informações: Instagram @marizablackoficial