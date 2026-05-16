L7nnon é destaque do Amazon Music Festival e reflete sobre carreira, atuação e representatividade

Belém recebe neste sábado (16) a 5ª edição do Amazon Music Festival, evento que reúne grandes nomes da cultura urbana nacional no estacionamento do estádio Mangueirão. Com atrações como L7nnon, Teto, Orochi e Wiu, o festival celebra o rap e o trap nacional e inclui também sets dos DJs Victor Rock Doido e Wallace Master.

Além das apresentações musicais, o público terá acesso a uma estrutura completa com áreas de convivência, praça de alimentação e setores variados (Amazon e Premium).

O Amazon Music Festival reafirma sua posição como um dos principais palcos da cultura urbana no Norte. O grande destaque da noite é o rapper L7nnon, um dos nomes mais influentes do gênero na atualidade, que traz sucessos consolidados no topo das paradas e transforma o festival em um ponto de encontro obrigatório para os entusiastas do movimento em Belém.

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“Eu acho muito louco ver onde o rap chegou, mas nunca duvidei. Antes era uma parada mais da nossa bolha, tá ligado? Hoje tu vê família inteira ouvindo, lotando festival, cantando as músicas do começo ao fim. Isso mostra a força da música urbana e o quanto ela virou a voz da nossa geração. E Belém sempre me recebeu com muito carinho, energia lá em cima. Então podem esperar um show muito intenso, muita conexão, muita vivência e aquela energia que só quem cola em show de rap entende”, analisa L7nnon.

Considerado um espelho de possibilidade para jovens que o acompanham, o rapper encara com seriedade o impacto de sua trajetória na nova geração de artistas periféricos.

“É uma responsabilidade grande porque eu sei de onde eu vim e sei a importância que é ter referência. Tento passar verdade em tudo que eu faço justamente por isso. Quero que a galera veja que é possível, mas também entenda que existe muita disciplina, trabalho e persistência por trás. Nada vem fácil. Se minha caminhada ajuda alguém a acreditar mais nele mesmo e correr atrás dos próprios sonhos, isso já vale muito pra mim”, pontua.

Com a globalização da música urbana, o rap nacional tem assumido um papel estratégico na exportação da identidade brasileira para o mercado internacional. Para o rapper L7nnon, o gênero se destaca por apresentar o "Brasil real", unindo estética e referências próprias que despertam o interesse global: “O rap brasileiro hoje mostra muito do Brasil real, né? Nossa fala, nossa estética, nosso jeito de viver, nossas referências… isso chama atenção lá fora. Durante muito tempo a gente consumiu muita coisa de fora, e agora o mundo também quer entender o que acontece aqui. O trap e o rap nacional têm identidade própria, personalidade. Acho que quanto mais espaço a gente ocupa, mais caminho abre pra quem tá vindo também.”

Para o cantor, ocupar esse lugar de referência exige a transmissão de uma mensagem baseada na realidade, destacando que o sucesso é fruto de disciplina e persistência. L7nnon consegue lembrar o momento em que percebeu que sua música tinha deixado de ser um sonho para se tornar um fenômeno de mercado.

“Acho que foi quando eu comecei a ver minhas músicas chegando em lugares que eu nunca imaginei. Mas teve um momento muito marcante pra mim, que foi subir no palco do Theatro Municipal do Rio com o Papatinho e a Orquestra Novo Traço. Ali bateu diferente. Porque durante muito tempo parecia um espaço distante da nossa realidade. Ver aquilo lotado, o rap ocupando aquele lugar pela primeira vez, foi quando eu entendi que qualquer sonho tinha virado algo muito maior”, relembra.

Consolidado no cenário musical, L7nnon estreou como ator em uma novela da TV Globo. A iniciativa marca a diversificação de sua carreira e sua entrada definitiva no mercado audiovisual brasileiro. O artista interpretou Ryan, em "Dona de Mim".

“Foi um frio na barriga diferente (a atuação), com certeza. No palco eu já tô mais acostumado, mas atuar foi sair totalmente da minha zona de conforto. No começo bate aquela ansiedade de entender o tempo da cena, a dinâmica das gravações, mas fui muito bem recebido e isso me deixou mais tranquilo. O Ryan foi muito importante pra mim porque mostrou um lado meu que talvez muita gente ainda não conhecesse. Curti muito viver isso e quero continuar estudando e evoluindo cada vez mais nessa parada”, explica.

Na trama, Ryan era um jovem talentoso de batalhas de rima que tenta recomeçar a vida e se afastar do crime após sair da prisão, buscando ser um pai presente para seu filho Dedé. O personagem exigiu de L7 muita dedicação, mas a habilidade em decorar letras musicais se expandiu para a interpretação.

“A música vem muito da vivência e do sentimento. Às vezes a letra nasce naturalmente pra mim. Já na atuação é outro processo, porque tu precisa entender o personagem, o contexto da cena, ouvir o outro ator, controlar emoção… tem toda uma construção. Acho que a maior diferença é essa. Na música eu falo muito sobre mim; na atuação eu preciso viver outra pessoa”, disse.

Mesmo com esse destaque na teledramaturgia, L7nnon já tinha experimentado um pouco da atuação em dois filmes: Kasa Branca e Confia: Sonhos de Cria. Nos dois projetos, L7 interpretou ele mesmo. Com Ryan, a trama se desenrolou para quebrar estigmas, apresentando uma história de alguém que busca honestamente um recomeço após o sistema prisional.

“Acho muito importante porque existe muito preconceito e pouca escuta. Muita gente sai do sistema querendo uma segunda chance de verdade, querendo trabalhar, reconstruir a vida, voltar pra família, mas encontra várias portas fechadas. Levar essa discussão pra uma novela, que entra na casa de milhões de pessoas, ajuda a humanizar essas histórias. O Ryan representa muita gente que só precisava de uma oportunidade pra recomeçar com dignidade”, finaliza L7.

Agende-se

Data: sábado, 16

Hora: 20h

Local: estacionamento do Mangueirão