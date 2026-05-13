Rock in Rio 2026 anuncia Twenty One Pilots e Zara Larsson; saiba o dia

O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira, 12, as atrações principais dos palcos Mundo e Sunset do dia 13 de setembro: o duo Twenty One Pilots e a cantora Zara Larsson.

A dupla americana formada por Tyler Joseph e Josh Dun, que estará no Palco Mundo, é conhecida mundialmente pela intensidade das apresentações ao vivo, pela conexão única com os fãs e por uma sonoridade que mistura rock alternativo, pop, hip hop e música eletrônica.

Já a artista sueca assume o encerramento do Palco Sunset em uma das fases mais fortes de sua trajetória. Ela é dona de hits como Lush Life e Never Forget You.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Onde será o Rock in Rio 2026?

O evento ocorre na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.

Artistas já confirmados para o Rock in Rio 2026

O Rock in Rio 2026 já teve parte de sua programação divulgada. Neste ano se apresentam, entre outros artistas, Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Maroon 5, John Summit, Foo Figthers, Rise Against, Avenged Sevenfold, Sepultura, Stray Kids e Luísa Sonza no Palco Mundo. Capital Inicial, Laufey, Péricles e Roupa Nova com Guilherme Arantes Vanessa da Mata e Rubel e Gilsons no Palco Sunset. O espaço Favela terá nomes como Belo, Xamã, Dennis, Timbalada e Priscila Senna.

Como comprar ingressos?

Os ingressos estarão disponíveis no site da Ticketmaster. A pré-venda para clientes Itaú e associados do Rock in Rio Club começa no dia 2 de junho. A venda geral acontece a partir de 8 de junho.